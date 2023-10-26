معلومات عن مرض الفنان أحمد فرحات.. خطر يهدد الحياة و3 نصائح لتجنبه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطفل الشقي في فيلم «طاقية الإخفاء»، هكذا عُرف الفنان أحمد فرحات، الذي عاد اسمه من جديد يتداول بين الناس، بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل على إثرها الرعاية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن تشهد حالته الصحية تحسنا نسبيا في الساعات الماضية، لذا نقدم لك مزيد من المعلومات عن جلطة المخ، من حيث الأعراض وطرق الوقاية منها.

معلومات عن مرض الفنان أحمد فرحات

أصيب أحمد فرحات بطل فيلم «طاقية الإخفاء»، بجلطة في المخ، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هناك 5 علامات تدل على حدوث الجلطة أو السكتة الدماغية، أبرزها:

- ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وغالبا ما يحدث في جانب واحد من الجسم.

- صعوبة المشي أو الشعور بالدوحة أو فقدان التوازن.

- صعوبة الرؤية بعين واحدة أو كلتا العينين.

- صعوبة الكلام أو الفهم.

- صداع شديد بدون سبب ظاهر.

ويقول الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بطب قصر العيني، في حديث لـ«هُن» إن الجلطة الدماغية تحدث بسبب نقص وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماع، نتيجة لانسداد الأوعية الدموية أو تعرضها للنزف، ما يتسبب في تلف بعض خلايا المخ، ولها عدة أعراض مثل:

- تنميل في نصف الجسم.

- الشعور بثقل في أحد الأطراف.

- صعوبة في الكلام.

- إعوجاج الفم.

- الشعور بعدم الاتزان.

- سيلان الفم.

- زغللة في العين تؤدي إلى صعوبة الرؤية.

طرق الوقاية من جلطة المخ

- أولى طرق الوقاية من جلطات المخ، هي خفض ضغط الدم، لأن ارتفاعه أكبر مساهم في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال والنساء، بحسب موقع «health» البريطاني.

- إنقاص الوزن، إذ تزيد السمنة، بالإضافة إلى المضاعفات المرتبطة بها، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري، من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.

- ممارسة الرياضة، لأنها تساهم في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم، ما يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

معلومات عن أحمد فرحات

يعتبر أحمد فرحات من أشهر أطفال السينما المصرية، إذ شارك في طفولته في عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، مع أبرز نجوم السينما في نهاية فترة الخمسينيات، وكانت بدايته في دور الطفل اليتيم بأحد الملاجئ في فيلم «مجرم فى إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

بعدها شارك كبار النجوم مثل فيلم «سلطان» بطولة النجم فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، وكذلك ظهوره في فيلم «معبودة الجماهير».