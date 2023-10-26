الامارات | باسم يوسف ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش جمهور الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل، لحظات مميزة في لقاء استثنائي مع الإعلامي باسم يوسف، حيث يشارك في جلسة حوارية، ويوقع كتابه «نادية في مغامرة ساحرة»، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى وتدافع عن تاريخ حضارتها المصريّة رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وتأتي الجلسة ضمن فعاليات المعرض في إطار السعي إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور، وتشجعه على الاستمتاع بالقراءة والثقافة والفن، وتربطه مع مختلف الشخصيات التي أثرت المشهد الثقافي بأساليبها، سواء كانوا مبدعين أو مفكرين أو فنانين عرب وأجانب، وإبراز إسهاماتهم في تشكيل المشهد الإبداعي الإنساني.



يعد باسم يوسف واحداً من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام كان باسم يوسف جراح قلب متخصصاً في مصر، حيث تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام عام 2011، حين أطلق أول برنامج له على اليوتيوب بعنوان «The B + Show»، والذي حقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في عام 2012.



اختارته مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2013. كما ظهر باسم يوسف في عدة برامج عالمية، مثل «ذا ديلي شو» مع جون ستيوارت، و«ذا ليت شو» مع ستيفن كولبير.



يسعى باسم يوسف أيضاً إلى تثقيف جمهوره بأهمية التغذية والصحة؛ إذ أطلق قناة خاصة به على اليوتيوب تحت اسم «Plant B TV»، حيث جمع بين خلفيته الطبية والإعلامية لإنشاء محتوى هادف بطريقة مبسطة. كما شارك في عدة حملات خيرية وإنسانية، مثل حملة «لا تغض بصرك» لدعم المكفوفين، وحملة «أطفالنا أمانة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، وحملة «لا للتحرش» لمواجهة التحرش الجنسي. كما أنه زميل مقيم في معهد هارفارد للسياسة، حيث يقوم بإلقاء محاضرات وورش عمل.