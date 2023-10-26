"تظهر في المرحاض".. 5 علامات تدل على إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح.

ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأنه يمكن أن يحدث دون ظهور أي أعراض.

لكن من الضروري الانتباه إلى الأعراض التي تظهر في المرحاض، وهي بمثابة علامة على مرض السكري.

وقال الدكتور الصيني تشون تانج، طبيب متخصص في الطب الصيني: "إن الأعراض المبكرة لمرض السكري يمكن أن تؤثر في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التغيرات في عادات المرحاض"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح، هناك بعض الأعراض التحذيرية التي تظهر في المرحاض ، وهي بمثابة "جرس إنذار" لمرض السكري، وتشمل:

1. كثرة التبول

أحد الأعراض "الأكثر شيوعا" لمرض السكري هو كثرة التبول، لأن عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، تعمل الكلى على إزالة السكر الزائد من مجرى الدم.

وهذا بدوره يسبب زيادة إنتاج البول، ما يجعل مرضى السكري يضطرون إلى الذهاب للمرحاض أكثر من المعتاد.

2. صعوبة التبول

مرض السكري يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأعصاب، ما يجعلك تعاني تدفق البول.

وأوضح الطبيب أنه عندما تتأثر الأعصاب التي تتحكم في وظيفة المثانة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبات في بدء أو إيقاف تدفق البول، ما يؤدي إلى تدفق البول بشكل غير متحكم فيه أو سلس البول.

3. الإمساك أو الإسهال

تؤثر التقلبات في مستويات السكر في الدم على وظيفة الجهاز الهضمي، وتسبب الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يسبب مرض السكري غير المنضبط أو بعض الأدوية المستخدمة لخفض مستوياته إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الإسهال .

4. البواسير

يؤدي إجهاد حركات الأمعاء إلى تطور أو تفاقم البواسير ، والتي يمكن أن تكون "أكثر شيوعًا" لدى مرضى السكري.

5. رائحة البول الكريهة

في بعض الحالات، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أن يصابوا بحالة خطيرة تسمى الحماض الكيتوني السكري.

تتطور هذه الحالة عندما يبدأ الجسم في تكسير الدهون للحصول على الطاقة بسبب نقص الأنسولين.

ونتيجة لذلك، تتراكم الكيتونات (المواد الكيميائية التي يتم إنتاجها أثناء عملية التمثيل الغذائي للدهون)، في مجرى الدم ويمكن إخراجها عن طريق البول.

وهذا يمكن أن يجعل رائحة البول تشبه الفواكه.

وأوضح الدكتور تانج: "إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، عليك استشارة الطبيب المختص فورا".

وتابع: "إن الكشف المبكر عن مرض السكري وإدارته أمر ضروري، لمنع المضاعفات والحفاظ على الصحة العامة".

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