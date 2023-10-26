مكاسب لا تقدر بثمن.. لماذا يجب عليك اصطحاب طفلك أثناء التبرع لغزة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مساعدات عديدة يحتاج إليها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية للمنازل والبنية التحتية للمرافق العامة والخاصة، وأماكن تقديم الخدمات على رأسها المستشفيات، خلال قصف وحشي يطول كل بقعة داخل القطاع، تاركا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة، وحاجة ماسة إلى المساعدة الإغاثية من مواد طبية وغذائية ومياه شرب ووقود، بجانب الدعم المعنوي لهم مثل الدعاء لهم بالثبات والقوة.

ومعاناة الفلسطينيين ممتدة منذ قديم الأزل، وعبر الأجيال، وتزداد سوءا بمرور الأيام، لذا يسعى كثير من الآباء إلى اصطحاب أطفالهم إلى مراكز التبرع بالدم أو المشاركة في إعداد التبرعات للأشقاء في غزة، لربطهم بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظافرهم، بالإضافة إلى غرس المعاني النبيلة وتنمية الجوانب الإيجابية في سخصيتهم، مثل الرغبة في مساعدة الآخرين، ومدى الشعور بالنعم والإحساس بالأمان في بلادهم.

أهمية مشاركة الطفل في أعمال التبرع لغزة

مشاركة الطفل في توفير الغذاء والملابس والتبرع بها مع والديه لأهل غزة، له أثرا إيجابيا على نفسية الأطفال وشخصياتهم، ونرصد أهم العوائد الإيجابية على الطفل جراء مساهمته في عمليات التبرع مع عائلته لصالح فلسطين، بحسب تصريحات الدكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والتربية لـ«هن».

زيادة مشاعر الرضا عند الطفل

ينصح الآباء باصطحاب أطفالهم معهم عند الذهاب للتبرع لأهل غزة، إذ ان مشاركة الطفل في إحداث فارق في حياة الآخرين، تجعله يشعر بالرضا عن نفسه وحياته.

شعور الطفل بالمسؤولية

تقديم المساعدة للآخرين، يعزز إحساس الاطفال بالمسؤولية تجاة الأشخاص الآخرين، وتقلل صفات الأنانية والانعزال عن العالم.

تنمية القدرة على اتخاذ القرارات

الأهل الذين يطلبون من أبنائهم المشاركة في مساعدة الآخرين، وتغيير وضعهم إلى الأفضل، ينمون لديهم بتلك الخطوة، القدرة على اتخاذ قرارات ذكية وسريعة في حياتهم المستقبلية.

تحسين حالتهم النفسية

من خلال مساعدة الطفل لأهل فلسطين يشعر الأبناء بالانتماء لهم، وبالتالي يؤمنون بالقضية ويدافعون عنها، ما يساعد على تثقيف الصغار في سن مبكر، وتدريبهم على أهمية احترام مشاعر وآلام الآخرين.

التقرب إلى الله

نشر الحب والدعم يرفع من طاقة الأطفال الروحية، ويساعدهم على التقرب إلى الله عن طريق مساعدة الآخرين.

زيادة مشاعر الامتنان لدى الطفل

مساعدة الطفل للآخرين، يرسخ لديه كثير من المفاهيم والمعتقدات الإيجابية، التي تبني منهم شخصا أفضل، فعندما يشعر الأطفال بالامتنان لما يمتلكونه، سيحاولون الحفاظ على أشيائهم وتقديرها، والرغبة في تقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانه على كل الأماكن في غزة، ويعمل على هدم المنازل والمستشفيات التي يلجأ إليها المدنين في القطاع، فضلا عن آلاف الشهداء الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.