لو بعت الدهب اللي اشتريته من شهر هكسب؟.. إجابة سؤال حير الجميع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاستثمار في الذهب والعقارات، تنحاز إليه كثير من العائلات في الوقت الحالي، إذ تعد السبل الأفضل للحفاظ على الأموال والاستثمار فيها أيضًا، ولعل الذهب كان الأكثر انتشارًا في تلك الفترة، وقد بدأت السيدات الاستثمار فيه قبل عدة أشهر، لذا يجيب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، على سؤال الساعة: هل يحقق بيع الذهب اليوم بعد شهر من شرائه يحقق عائدًا ماديًا؟

هل بيع الذهب اليوم يحقق مكسبا؟

تحب النساء استثمار أموالهن إما في المشغولات الذهبية الثقيلة، أو في شراء سبائك تعيش لعدة سنوات، لكن هناك استثمار قصير الأجل، يتمثل في شراء مشغولات ذهبية أو سبائك، يريدون بيعها بعد شهر أو اثنين رغبة في المكسب السريع، إذ أوضح نجيب، أنه في حالة بيع الذهب الذي جرى شراؤه من شهر الآن، سوف تكسب فيه بالتأكيد، ويمكنك بيع المشغولات الذهبية والسبائك التي جرى شراؤها منذ شهر تقريبا أو شهرين دون خسارة نهائيا، بل بالعكس يمكنك تحقيق مكسبا جيدا.

مكاسب بيع الذهب

«حتى بالمصنعية فإن المشتري أو المستثمر في الذهب سوف يجد عائدا من الاستثمار عند بيعه اليوم»، بحسب سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، موضحا أنه على الرغم من الانخفاض في سعر الذهب الآن، حوالي 50 جنيها، إلا أنه من اشتراه قبل شهر لديه مكسب فيه: «طبعا كل اللي اشترى ذهب من شهر هيقدر يكسب منه كتير في الوقت الحالي».