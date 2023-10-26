ويجز يحول حفله في كندا لمظاهرة دعم لفلسطين.. وثق هتاف الأجانب بحيلة ذكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما تأثير الكلمة لم يقف فقط على جمهورك العربي، بل قد يجوب العالم دون طائرات أو حدود، فقط الإيمان بها ومعانيها قد يخلق حالة من الدعم لا مثيل لها، وهو ما أتقن تنفيذه نجم الراب المصري ويجز، الذي لم يترك مناسبة أو مساحة، إلا ودعم فيها القضية الفلسطينة، منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، في 7 أكتوبر الجاري.

حيلة صغيرة استطاع من خلالها ويجز، إيصال صوته وهتافه للغرب والعالم، من قلب حفله الأخير بمدينة تورونتو في كندا، فلم يكتف بمنشوراته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ونشر القصص المصورة عبر خاصية «استوري» لدعم القضية، بل حاول إيصال صوته وصوت متابعيه للعالم.

حيلة ويجز لجذب دعم الأجانب لفلسطين

خلال الساعات الماضية، آثار ويجز، حماس عديد من الحضور، وعلى رأسهم مئات الفتيات اللائي تصدرن المشهد، من خلاله دعمه للقضية الفلسطينية، إذ اعتمد على حيلة لإيصال أصوات الآلآف من جمهوره، بعدما طلب منهم فتح خاصية البث المباشر، قائلًا: «كله يفتح اللايف، افتحوا اللايف وقولوا ورايا»، قبل أن يهتف باسم فلسطين باللغة الإنجليزية، ليهتف خلفه آلآف الحضور من الأجانب.

العلم الفلسطيني حاضرا بالمشهد

سيطر العلم والشال الفلسطيني على المشهد، خلال الحفل، إذ قرر ويجز رفعه على المسرح، ليلوح خلفه كثيرون بالشال الفلسطيني.

ويجز يشارك في وقفة تضامنية وتبرعات لغزة

استخدام تقنية «اللايف» لم تكن هي الحيلة الوحيدة التي حاول ويجز، من خلالها إيصال صوته لصالح القضية، ورفع العلم الفلسطيني في صورة أبلغ من ألف كلمة، لم تكن أيضًا كافية لفنان مؤمن بالقضية القضية الفلسطينية، بل قرر الفنان المشاركة في الوقفات التضامنية والتبرع بالأرباح أيضًا لصالح الأهالي في غزة.

وشارك ويجز خلال الأيام الماضية، في وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني، خلال وجوده في العاصمة الإنجليزية لندن، كما أعلن عبر حسابه على «إنستجرام»، تخصيص جزء من أرباح جولته الغنائية في بعض العواصم الأوروبية لصالح فلسطين، قائلًا: «لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات».