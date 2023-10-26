سبب وفاة زوجة المطرب سمسم شهاب.. «حالتها النفسية ساءت وعانت لأكثر من عام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لك ييأس الفنان سمسم شهاب من رحمة الله، ولأكثر من عام ونصف، ظل يدعو ربه ليمٌن على زوجته بالشفاء بعدما هاجمها المرض منذ أشهر، وظلت تنتقل بين غرف العمليات والعناية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم، تاركة زوجها وطفلين بعد سنوات زواج تملأها المودة والرحمة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان سمسم شهاب على «فيس بوك»، منذ قليل خبر وفاة زوجته بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت صفحة الفنان سمسم شهاب خبر الوفاة عبر «فيس بوك»، قائلة: «البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان سمسم شهاب سبحان من له البقاء والدوام إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفرلها ويسامحها آمين يارب، فضلا نسألكم الدعاء».

سبب وفاة زوجة سمسم شهاب

سرعان ما تحولت صفحة الفنان سمسم شهاب لساحة عزاء، وواسى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان في وفاة زوجته، داعين بالرحمة والمغفرة للفقيدة، متسائلين عن سبب الوفاة.

سبب وفاة زوجة سمسم شهاب

ورحلت زوجة الفنان سمسم شهاب، بعد صراعها مع مرض السرطان، إذ أعلن الفنان في عام 2022 ، إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعديد من جلسات تلقي جرعات الكيماوي، وعانت من فقدان الوزن وساءت حالتها النفسية.

الحالة الصحية لزوجة سمسم شهاب، تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لحجزها بالعناية المركزة، لترحل اليوم الخميس متأثرها بالمرض الخبيث.

من هي زوجة سمسم شهاب؟

كثيرا ما كانت زوجة سمسم شهاب محل حديثه في عدد من اللقاءات التلفزيونية، وأشار إلى أنها كانت زيجة صالونات، بترشيح من والدته: «زوجتي رغم إنها زواج صالونات، والدتي هي اللي اختارتها ليا، ومش معنى إن الأم تختار الزوجة لابنها أنه معندوش شخصية أو إرادة، لكن الأم بتختار البنت الكويسة وعندها بعد نظر تعرف تختار الست اللي تعيش».