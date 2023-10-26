البقع السوداء في الشيبسي.. هل تسبب السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشيبسي من الوجبات الخفيفة المحببة لدى الكبار والصغار، كما يتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع بعض الطعام أيضًا.

لكن هل تساءلت ما السر وراء ظهور البقع السوداء على رقائق البطاطس؟

يظن كثيرون أن تناول الشيبسي الذي يحتوي على هذه البقع يسبب السرطان، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

قالت أخصائية التغذية: "تسبب البقع السوداء التي تظهر على رقائق البطاطس السرطان مع مرور الوقت".

وتابعت: "كما تُزيد خطر إصابتك بأمراض الجهاز الهضمي".

واستكملت: "هذه البقع مؤشرًا على وجود عيب في المنتج، مثل عفن البطاطس".

وأضافت: "بشكل عام، الشيبسي من الأطعمة التي تسبب عديدًا من المضاعفات الصحية للإنسان، حيث يؤدي إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، نظًرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة".

وتابعت: "يساهم استهلاكه في زيادة خطر إصابتك بزيادة الوزن، وذلك لأنه غني بكمية عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة".

وقالت: "كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم".

ونصحت أخصائية التغذية: "يُوصى ربات البيوت بتحضيره في المنزل، أو استبداله بمخبوزات صحية كبدائل للشيبسي".

اقرأ أيضأ:

هل صعود السلالم اليومي يمكن أن ينقذ حياتك فعلا؟

هذا ما يحدث لضغط الدم في جسمك عند شرب الشاي

أم تنشر فيديو مرعبا لطفلها وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال

رجل يكشف إصابته بسرطان الجلد بطريقة غير متوقعة.. احذر الأعراض

أبراج تتغلب على "النحس والفقر" قبل بدأ عام 2024.. هل أنت منهم؟