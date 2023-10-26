احذر.. ألم الساق أثناء النشاط البدني ينذرك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يرتبط ألم الساق خاصة أثناء النشاط البدني بأمراض القلب، ويسلط هذا الارتباط الضوء على الحالة الشائعة لمرض الشرايين المحيطية (PAD)، وهو مظهر شائع لتصلب وتراكم الترسبات في الشرايين.

ومع تقدم تصلب الشرايين، فإنه لا يؤثر فقط على الشرايين التاجية التي تغذي القلب، بل أيضًا على الشرايين الطرفية، بما في ذلك الموجودة في الساقين.

وعندما تصبح شرايين الساق ضيقة أو مسدودة بسبب الترسبات، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تدفق الدم بالقدر الكافي، ما يؤدي إلى ألم في الساق، يُعرف عادةً بإسم "العرج" وغالبًا ما يوصف بأنه تشنج أو ألم أو تعب في الساقين، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو المشي.

وإذا تُرك مرض الشريان المحيطي دون علاج، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بتصلب الشرايين الأكثر شمولاً في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الشرايين التاجية.

وهذا يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، وفق ما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

كما إن الاكتشاف المبكر لهذه الحالات وإدارتها يمكن أن يقلل إلى حد بعيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

أين يحدث ألم الساق بسبب أمراض القلب؟​

يحدث الألم في المقام الأول في عضلات الأطراف السفلية والأكثر شيوعًا في عضلة الساق، ومع ذلك، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الفخذين والأرداف.

ويظهر عادة أثناء النشاط البدني، مثل المشي أو صعود السلالم، ويهدأ مع الراحة، ويحدث الألم لأن الشرايين الضيقة لا تستطيع إمداد عضلات الساق بكمية كافية من الدم الغني بالأكسجين أثناء المجهود.

ما هو الشعور بألم الساق الناتج عن أمراض القلب؟

غالبًا ما يوصف الألم بأنه تشنج أو وجع أو شعور بثقل في عضلات الساق المصابة، وقد يعاني بعض الأفراد أيضًا من الخدر أو الضعف.

ومن إحدى السمات المميزة هي أن الألم عادة ما يتضاءل أو يختفي عندما يتوقف الشخص عن النشاط البدني الذي تسبب فيه، وتسمح الراحة لعضلات الساق بالتعافي من الحرمان المؤقت من الأكسجين.

من هم الأشخاص المعرضون للخطر؟

المدخنون وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العرج، وأيضا مرضى السمنة والسكري، ومرضى الضغط والكوليسترول، والذين لا يمارسون النشاط البدني، ومن لديهم تاريخ مرضي لأمراض القلب.

مضاعفات تجاهل آلام الساق:

إذا تم تجاهل آلام الساق أو العرج لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل الآفات الجلدية التي تستغرق وقتًا للشفاء والغرغرينا وبتر الأطراف.

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