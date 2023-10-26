هل البخور يسبب السرطان؟.. استشاري أورام يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، ويتكون من خلايا تنمو بشكل غير طبيعي وتتكاثر خارج نطاق السيطرة، ويمكن أن تنتشر هذه الخلايا إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يسبب الوفاة.

وكشف استشاري الأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، حميد الشامسي، عبر مقطع فيديو بمنصة "تويتر" عن قصة امرأة مصابة بسرطان الرئة، نتيجة الاستخدام المفرط للبخور.

وقال رئيس جمعية الإمارات للأورام: "جاءت لي مريضة مصابة بسرطان الرئة من النوع الذي يصاب به المدخنين، ولكنها ليست مدخنة".

وتابع الشامسي: "أولاد السيدة المصابة بالسرطان أوضحوا لي إنها تستهلك البخور إلى حد بعيد داخل المنزل".

وأضاف: "أثبتت الدراسات أن استخدام البخور ومعطرات الجو بشكل مبالغ فيه، يرتبط بالإصابة بسرطان الرئة والفم والقصبة الهوائية".

واختتم حميد: "كما أشارت دراسة أخرى من جامعة نيويورك قبل عدة سنوات إلى أن استخدام البخور بشكل متزايد، قد يؤدي إلى تغيير البكتيريا النافعة داخل الفم وهو بداية للإصابة بالسرطان".

ونصح: "بضرورة التقليل قدر الإمكان من استخدام البخور".

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