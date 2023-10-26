مقدمات السكري.. كيف تتحول إلى مرض؟ إليك طرق الاكتشاف والوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السكري هو مرض مزمن يؤثر في طريقة معالجة الجسم للسكر (الجلوكوز)، وفي الأشخاص المصابين بالسكري، لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم بشكل فعال.

الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة، وعندما لا يعمل بشكل جيد يتراكم السكر في الدم.

وأوضح استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر"، علامات مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري وكيفية تجنب الإصابة بالمرض.

وقال استشاري القلب: "انتبه إذا كان نسبة السكر الصائم لديك بين ١٠٠ إلى ١٢٥، والتراكمي من ٥.٧ إلى ٦.٤%، فأنت في مرحلة ما قبل السكري".

وأضاف النمر: "بمعنى آخر أنك في طريقك للإصابة بالسكري إذا استمريت على اتباع نفس نمط الحياة".

وتابع: "لذا من الأفضل اتباع نظام غذائي يقلل من تناول السكريات والنشويات، وفقدان الوزن والحرص على ممارسة الرياضة، وإذا لم تنجح هذه الطرق، فيمكنك العلاج بالأدوية مثل جلوكوفاج".

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