تفسير رؤية الذهب في المنام للرجال.. خير أم شر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الذهب من المجوهرات التي تهتم بها كل امرأة للحصول على مظهر جذاب، لكن، هل تعلم ما تفسير رؤية الذهب للرجال في المنام؟

قالت مفسرة الأحلام هناء النجار: "إن رؤية الرجل يجمع سبايك في المنام تشير إلى تحقيق هدف ومكاسب مالية كبيرة".

وتابعت عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "بيع الذهب في المنام دلالة على تعرض الشخص الحالم لضائقة مالية ومشكلات في الميراث".

وأضاف: "إذا رأى الرجل أنه أضاع الذهب، فهذا يدل على فقدانه شخصاً عزيزاً عليه، أو سرقة شيء ثمين منه".

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