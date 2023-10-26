تغيير لون وشكل الأظافر علامة على إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، يحدث بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الأنسولين بشكل فعال.

يمكن أن تظهر علامات مرض السكري على الجلد والأظافر.

في هذا التقرير، نذكر لكم بعض العلامات التي تظهر على الأظافر والتي قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقًا لصحيفة "Daily record" البريطانية.

التغيير في أظافرك علامات إنذار مبكرة على أنك تعاني مرض السكري من النوع 2.

لذا، من الضروري فحص أظافرك عندما يتعلق الأمر بتشخيص مرض السكري من النوع الثاني والأمراض المزمنة الأخرى.

تعد التغيرات في السُمك واللون من العلامات التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها، خاصة إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض مزمنة.

يحدث تغييرات الأظافر بسبب تكسير السكر وتأثيره في الكولاجين الموجود في الأظافر.

يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم اصفرار الأظافر وتصبح هشة، وأكثر سمكًا.

كما أن ظهور احمرار طفيف أسفل الظفر، أحد أعراض مرض السكري.

لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بأي تغييرات في شكل الظفر، وسمكه، ولون الظفر.

فضلا عن ذلك، يمكن أن يصبح الظفر حادًا أو ينكسر بسهولة.

وتشمل الأعراض المبكرة لمرض السكري ما يلي:

الجوع المستمر.

نقص الطاقة.

التعب.

العطش الشديد.

كثرة التبول.

رؤية ضبابية.

ألم أو وخز أو تنميل في يديك أو قدميك.

لذا، إذا كنت تعاني واحد أو أكثر من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

اقرأ أيضًا:

هل صعود السلالم اليومي يمكن أن ينقذ حياتك فعلا؟

هذا ما يحدث لضغط الدم في جسمك عند شرب الشاي

أم تنشر فيديو مرعبا لطفلها وهو يختنق بسبب لهاية الأطفال

رجل يكشف إصابته بسرطان الجلد بطريقة غير متوقعة.. احذر الأعراض

أبراج تتغلب على "النحس والفقر" قبل بدأ عام 2024.. هل أنت منهم؟