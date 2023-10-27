الامارات | أطعمة تزيد مستويات فيتامين «د» في الجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «بريجيته» الألمانية بأن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنها إمداد الجسم بفيتامين «د» المهم لنمو العظام والعضلات، والذي يعتبر أحد الفيتامينات التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه.

وأكد الخبراء على أن المصدر الرئيس لحصول الجسم على الفيتامين هو أشعة الشمس، التي تسهم في حصول الجسم على 80 إلى 90% من احتياجات الجسم من الفيتامين، ويمكن في الوقت ذاته تدعيم الجسم بعناصر غذائية وأطعمة تمده بالفيتامين، ومنها:الأسماك، خصوصاً الحمراء، وثعبان البحر المدخن، والبيض، والمارجرين، والفطر، وكبد البقر، والزبد.تجدر الإشارة إلى أن فيتامين «د» يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، ويضمن إمكانية معالجة الكالسيوم والفوسفور بشكل أفضل، ونقلهما إلى العظام والأسنان. علاوة على أن فيتامين «د» يشارك في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.