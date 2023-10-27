الامارات | باسم يوسف ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش جمهور الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل، لحظات مميزة في لقاء استثنائي مع الإعلامي باسم يوسف، حيث يشارك في جلسة حوارية، ويوقع كتابه «نادية في مغامرة ساحرة»، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى، وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية، رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات المعرض، في إطار السعي إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور، وتشجعه على الاستمتاع بالقراءة والثقافة والفن، وتربطه مع مختلف الشخصيات التي أثرت المشهد الثقافي بأساليبها، سواء كانوا مبدعين أو مفكرين أو فنانين عرباً وأجانب، وإبراز إسهاماتهم في تشكيل المشهد الإبداعي الإنساني.

يعد باسم يوسف واحداً من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام، كان باسم يوسف جراح قلب متخصصاً في مصر، حيث تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام عام 2011، حين أطلق أول برنامج له على «يوتيوب» بعنوان «The B + Show»، والذي حقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في عام 2012. اختارته مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2013. كما ظهر باسم يوسف في برامج عالمية عدة ، مثل «ذا ديلي شو» مع جون ستيوارت، و«ذا ليت شو» مع ستيفن كولبير.

يسعى باسم يوسف أيضاً إلى تثقيف جمهوره بأهمية التغذية والصحة، إذ أطلق قناة خاصة به على «يوتيوب» تحت اسم «Plant B TV».