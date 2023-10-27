طريقة عمل البشاميل النباتي في المنزل.. «ماتفرقش عن العادية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد خلصة البشاميل هي الأساس الكريمي الذي تستخدمه ربات البيوت في تحضير العديد من وصفات الطعام الشهية خاصة أطباق المكرونة، ومع إقبال الكثيرين على تناولها في الوجبات المختلفة، قد يفضل بعض النباتيين الحصول عليها بشكل نباتي صحي، دون المساس بتغيير طعمها أو قوامها الأساسيين.

طريقة عمل البشاميل النباتي

قدم موقع «pastaevangelists» العالمي، طريقة عمل البشاميل النباتي في المنزل بخطوات بسيطة، وهي:

• المقادير:

3 ملاعق كبيرة زبدة نباتية.

2 ملعقة كبيرة دقيق عادي.

475 مل حليب دافئ خالي من الألبان مثل حليب الأرز.

رشة من جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

ورق شمع.

خطوات عمل البشاميل النباتي

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل البشاميل النباتي بإذابة الزبدة النباتية في وعاء متوسط الحجم على نار متوسطة.

- في الخطوة التالية وباستخدام المضرب الكهربي، قومي بدمج الدقيق ببطء مع الزبدة الذائبة حتى يبدأ القوام في التكاثف وتكوين الفقاعات، واستمري في الأمر حوالي دقيقتين.

- قومي بتحمير القوام السميك داخل مقلاة، ومن ثم اسكبي الحليب البديل الدافئ واستمري في الخفق لمدة 3 دقائق حتى يصبح القوام سميك.

- فيما بعد ضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب للخليط واستمري في التقليب.

- بعد ذلك ضعي ورق الشمع فوق البشاميل حتى يمنع تكون قشرة أو طبقة كالقشطة.

- عند إعادة تسخين البشاميل النباتي، تأكدي من تسخينه فقط على نار خفيفة وتجنبي الغليان.

ويمكن فيما بعد استخدام البشاميل النباتي في تحضير العديد من وصفات الطعام الشهية، كالمكرونة واللازانيا، والبطاطس، والكوسة، وغيرها من الخضروات والأطباق الأخرى.