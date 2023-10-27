معلومات عن ميريت نيث بعد اكتشاف قبرها في أبيدوس.. «محبوبة صان الحجر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمرور كل يوم يتم الكشف عن العديد من الاكتشافات المصرية القديمة، التي تبهر العالم أجمع، وجاء آخرها عثور مجموعة من علماء الآثار على مجموعة من جِرار النبيذ داخل مقبرة مصرية قديمة يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، ومرتبطة بسيدة تدعى ميريت نيث، تأتي المزاعم نحوها باحتمالية كونها أول ملكة في تاريخ مصر القديم.

الاكتشاف الأثري لمقبرة ميريت نيث

وحسب ما ذكر موقع «ndtv» العالمي، أنه قد توصل فريق ألماني نمساوي إلى هذا الاكتشاف، بقيادة عالمة الآثار كريستيانا كوهلر من جامعة فيينا، بالتحقق من مقبرة السيدة ميريت نيث في منطقة أبيدوس بمصر -محافظة سوهاج- إذ تم وصفها بأنها كانت أقوى امرأة في مصر قبل حوالي 3000 عام قبل الميلاد.

وتأتي التكهنات بأن ميريت نيث كان أول فرعون لمصر القديمة في الأسرات الأولى، لكنه جار التحقق من صحة الأمر من قبل المستشكفين للمقبرة المصرية القديمة.

معلومات عن الملكة ميريت نيث

عماد مهدي، الباحث الأثري، كشف خلال تصريحاته لـ«هن»، أن ميريت نيث يعود تاريخها للأسرة الأولى والثانية التي عُرفت باسم الأسرة الطينية نسبة لقرية طينة أو أم الكعاب التي تتواجد في محافظة سوهاج، حيث تم دفن أفراد تلك الأسرتين بهذه المنطقة في جنوب مصر، تقربًا لقبر الملك أوزوريس في هذا الوقت.

ويعني اسم ميريت نيث «محبوبة صان الحجر»، نسبة للإلهة المصرية نيث، التي كان يتواجد مركز عبادتها في دلتا مصر في وقت مبكر من عهد الأسرة الأولى، أي ما يدل عن أنها وُلدت في الوجه البحري بمصر.

وتزوجت الملكة ميريت نيث من أحد ملوك الأسرتين الأولى والثانية بالجزء الجنوبي في مصر، إذ كان ملوك مصر يتزوجون من نساء دلتا مصر لتوطيد العلاقات بين الجزئين الشمالي والجنوبي بعد توحيد قطريها، «لأن مصر كانت منقسمة في الوقت ده للجنوب والشمال وكان في حروب، فكانت متقسمة زي دولتين فكان الملك بيتزوج من سيدات الدلتا لتوطيد العلاقات بعد توحيد الملك مينا للقطرين».. حسب الباحث الأثري.

وأكد الباحث الأثري على أنه لا يوجد دليلًا واضحًا عن أن ميريت نيث كانت ملكة لمصر في ذلك الوقت، حيث لا يزال البحث عن تفاصيل حياتها مستمر داخل المقبرة المصرية القديمة.