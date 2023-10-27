5 حيل ذكية للتخلص من البقع الصبغية للوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

البقع الصبغية هي عبارة عن مناطق من الجلد تكون أغمق أو أفتح من لون البشرة الطبيعي، ويمكن أن تكون صغيرة أو كبيرة أو مسطحة أو بارزة.

أسباب البقع

وأوضحت مجلة "فرويندين" أن البقع الصبغية هي تغيرات داكنة في لون الجلد تنتج عن التراكم المفرط للميلانين، مشيرة إلى أن العوامل، التي تؤدي إلى إنتاج الميلانين بشكل مفرط، تتمثل في التقدم في العمر والتعرض المفرط لأشعة الشمس والتغيرات الهرمونية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن التخلص من البقع الصبغية من خلال الكشط الدقيق للجلد أو العلاج بالليزر، وإن كانت هذه الوسائل مكلفة.

ويمكن أيضاً القضاء على البقع الصبغية من خلال التقشير الكيميائي والكريمات، التي تحتوي على مواد فعالة مثل حمض الساليسيليك أو فيتامين C أو النياسيناميد.

سلاح فتاك

وتعد مادة "هيكسيل ريسورسينول" سلاحاً فتاكاً للقضاء على البقع الصبغية، حيث تتمتع هذه المادة بتأثير تبييض فعال للغاية، وذلك من خلال منع إنتاج الميلانين في البشرة، ما يحدّ بشكل واضح من البقع وفرط التصبغ.

ومن الأفضل تطبيق هذه الكريمات ليلاً، نظراً لأن البشرة تتمتع بمعدل تجدد أعلى في الليل.. ولهذا السبب تكون البشرة أكثر قدرة على امتصاص المواد الفعالة ليلاً.. وبناء عليه، تدعم الكريمات الليلية عمليات الإصلاح هذه في البشرة.

وللوقاية من البقع الصبغية، ينبغي عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط، مع مراعاة تطبيق كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي عامل حماية SPF عالٍ لا يقل عن 50.