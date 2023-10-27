مفاجأة للمقبلين على الزواج.. إزاي تفرش شقتك بأقل من 150 ألف جنيه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يرغب الكثير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، وسيبدأون في تشطيب منزلهم، في معرفة أقل تكلفة يمكن أن تتطلبها الشقة الخاصة بهم، حتى يتمنكوا من توفير الميزانية المتعلقة بمتطلبات المنزل.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أقل تكلفة مناسسبة لتشطيب الشقة، وأفضل النصائح التي يفضل اتباعها للحصول على منزل مميز وبأقل التكاليف.

كم تبلغ أقل تكلفة لتشطيب شقة

وفي هذا السياق أوضحت مهندسة الديكور، آية إيهاب، خلال حوارها ل«هن»، أن تكلفة تشطيب الشقة تختلف بحسب مساحتها، فالـ70 مترًا تكلفتها مغايرة لـ100 متر، بالإضافة لاختلاف التكلفة من مكان لآخر، فالشقة في منطقة شعبية تختلف تكلفتها عن المنطقة الراقية، فضلًا عن أن ذلك يتوقف على المواد والأثاث الذي سيشتريه الشخص.

وذكرت مهندسة الديكور، أنه يعتبر أقل تكلفة لتشطيب الشقة في منطقة متوسطة، يمكن أن يتطلب مبلغ قدره ما بين 125-150 ألف جنية، ويمكن أن يزيد، وذلك وفقا للجوانب السابق ذكرها.

نصائح لتكلفة تشطيب الشقة بأقل سعر

وأضافت مصممة الديكور، خلال حديثها لـ«هن» عدة نصائح للأشخاص المقبلة على الزواج وترغب في تشطيب شقتها بأقل سعر، ونذكر أهمها في السطور التالية:

1- الاهتمام بشراء الأشياء المهمة ويكون الأولوية لها، وتجنب غير الأساسيات مثل غرفة الأطفال، النيش، وغيره

2- يفضل شراء الألوان والديكورات مبكرا حتى لا تتغير أسعارها وترتفع.

3- اختيار الديكورات والإضاءات المناسبة للشقة، والتي تضفي لمسة جميلة وبسيطة على المنزل، بأقل سعر.

4- الاهتمام باختيار الديكور وقطع الأثاث بالمقاسات المناسبة للمساحة.

5- البدء بتشطيب الكهرباء والسباكة والنجارة أولا، ثم إنهاء الأرضيات، وبعد ذلك البدء في الدهان واختيار الديكورات المناسبة.

نصائح لاستغلال المساحات الصغيرة في البيت

كما ذكرت مهندسة الديكور ندا هشام، خلال حوار سابق ل«هن»، عدة تعليمات ينصح باتباعها عند تشطيب الشقق صغيرة المساحة، لتجنب الوقوع في أخطاء مكلفة بشكل كبير فيما بعد، أهمها فيما يلي:

1- الاعتماد على اختيار قطع أثاث صغيرة، وينصح باستخدام الأثاث متعدد الاستخدام مثل الكنبة السرير أو الذي يحتوي على سحارة لتوفير المساحةفس المنزل.

2- اختيار الألوان المناسبة والتي تعطي الإحساس بأنها الشبك كبيرة المساحة، مثل الأبيض والبيج، ويفضل اختيار ألوان ذات الدرجة الأفتح، مع استخدام لون واحد للحوائط، وكسر اللون باستخدام الديكورات.

3- شراء الكراسي بشكل أكبر من الكنب لأنها سهلة الحركة.

4- يفضل وضع كراسي تحت المنضدة الخاصة بغرفة المعيشة، لاستغلال المساحة وإخراجها في حال وجود ضيوف.

5- يفضل شراء المرايات في المنزل عند اختيار الأثاث، وذلك لأنها تعطي انعكاسا يساعد على اتساع رؤية العين وبالتالي تساعد على الشعور بالاتساع في البيت.

6- أهمية استخدام السجاد والستائر بألوان هادئة وبسيطة لعدم الشعور بالزحام في المنزل.

7- من المهم وضع التلفزيون المعلق على الحائط، وهو يعتبر أفضل من وضعه على المنضدة لاستغلال المساحة في البيت.