البوب الإيطالية.. أحدث صيحات تسريحات الشعر هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تسريحة البوب الإيطالية هي عبارة عن قصة شعر قصيرة تصل إلى حدود الذقن أو منتصف العنق، مع غرة أمامية قصيرة، وتتميز هذه التسريحة بخطوطها الواضحة وحجمها المدمج، ما يمنحها مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

وقال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه، إن تسريحة البوب الإيطالية تمتاز بخطوط واضحة وحجم مدمج، حيث يصل طول الشعر إما إلى الذقن أو منتصف الرقبة أو الكتف على أقصى تقدير، بينما لا تشتمل على غُرة بخلاف العديد من قصات البوب الأخرى.

وأضاف فاينيتشكه أن تسريحة البوب الإيطالية تغازل في المقام الأول الوجه البيضاوي.. وكي تكون تسريحة البوب الإيطالية مناسبة للوجه المستدير، ينبغي أن يصل طول الشعر إلى ما بين الذقن والكتف، فبذلك يبدو الوجه أكثر نحافة.

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