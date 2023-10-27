الامارات | لقيادة آمنة بلا حوادث خلال الشتاء.. عليك بهذه النصائح المهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد القيادة خلال فصلي الخريف والشتاء محفوفة بالمخاطر؛ إذ قد يصعب السيطرة على السيارة أثناء القيادة على طرق زلقة أو موحلة، ما يرفع خطر وقوع حادث.

وأوصت هيئة الفحص الفني GTÜ الألمانية لتجنب خطر الحوادث، باتباع أسلوب قيادة هادئ وحذر مع كشف الطريق، وإبطاء السرعة، وتجنب حركات التوجيه المحمومة.

وأضافت الهيئة أنه عند القيادة على الطرق الزلقة قد تتضاعف مسافة الفرملة، مشيرة إلى أنه ينبغي في السيارات المزودة بناقل حركة يدوي النقل إلى تعشيقة أعلى لمنع العجلات من الدوران المنفلت، في حين ينبغي في السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تجنب أي برامج رياضية.

ولرفع مستوى السلامة، يمكن اللجوء إلى التجهيز اللاحق للسيارة بأنظمة السلامة، إذا لم تكن السيارة مزودة بها، لاسيما نظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات ABS ونظام تعزيز الاستقرار الإلكتروني ESP.

ومع نظام ABS لا تنغلق العجلات وتظل قابلة للتوجيه حتى مع الضغط على دواسة الفرامل، في حين يقوم نظام ESP بإجراء تدخلات فرملية هادفة للسيطرة على سلوك القيادة غير المستقر في المنحنيات مثلا.

ومع ذلك، يرجى مراعاة أن أنظمة السلامة لا تعدو كونها مجرد وسائل مساعدة، ولا يمكنها تجاوز الحدود الفيزيائية، ما يعني أن مسؤولية القيادة تقع في المقام الأول على عاتق قائد السيارة.