نجل هاني الناظر يكشف تفاصيل صادمة عن مرضه: أشرس أنواع السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما تزال الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، تثير جدل متابعيه ومرضاه، بين اليوم والآخر، إذ تظل تطورات حالة استشاري أمراض الجلدية الشهير، محل اهتمام مئات المرضى والمتابعين له عبر صفحته على «فيسبوك»، بعد إصابته بأحد أشرس أنواع مرض السرطان اللعين.

ما نوع السرطان المصاب به هاني الناظر؟

على الرغم من الحديث عن سرطان المخ، الذي ذهب به البعض في الأيام الأولى من إعلان المرض، وربطه بهجوم صداع الرأس على الطبيب، كانت الساعات الماضية، فاصلة لتحديد نوع السرطان.

وكشف «محمد»، نجل هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، في مقطع فيديو، أوضح من خلاله الحالة الصحية لوالده، مؤكدا إصابته بنوع من أنواع سرطان الدم يسمي «ليمفومة بيركت».

وقال الدكتور محمد الناظر، في إعلانه عن الخبر الصادم، قائلًا: «عارف إن كتير مهتمين، إحنا الفترة اللي فاتت اكتشفنا أنه عنده سرطان في الدم، يسمي ليمفومة بيركت، وللأسف بيتطلب جرعات شرسة من العلاج الكيماوي، اللي هتكون كل 5 أيام، وبيتكرر كل 21 يوم».

كيفية العلاج من سرطان ليمفومة بيركت؟

وعن علاج من سرطان ليمفومة بيركت، التي يخضع له هاني الناظر، أوضح نجله أنها يكون من خلال دخول بعض الأدوية في الدورة الدموية مع الحقن في العمود الفقري، متابعًا: «خد أول 5 أيام من الجرعة الأولى».

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

عن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، قال نجله «محمد»: «ضعيف وهزيل جدا، خد صفائح كتير، لكن بشكل عام الوضع مستقر، ويا رب الدواء بردًا وسلاما عليه»

معلومات عن مرض هاني الناظر

سرطان ليمفومة بيركت، وفقًا لموقع «WEpMED»، هو من أنواع السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية، وله عدة أعراض وهي:

- آلام البطن.

- انتفاخ البطن.

- الغثيان.

- القيء.

- الإصابة بالاستسقاء.

- الألم الموضعي كالصداع.

- شحوب الوجه.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- نزيف تحت الجلد.

- آلام الرأس.

تشخيص الإصابة بمرض سرطان ليمفومة بيركت

يتم تشخيص سرطان ليمفومة بيركت من خلال عدة فحوصات ومنها:

- فحوصات الدم، وفحص مستوى نازعة هيدروجين اللاكتات (LDH)

- الأشعة المقطعية وتصوير الرنين المغناطيسي.

- الخزعة من خلال أخذ عينة من الكتلة أي الورم الذي ظهر في الجسم.

علاج سرطان ليمفومة بيركت

- العلاج الكيميائي.

- العلاج الجراحي في حالة انتشار المرض في مكان واحد بالجسم.