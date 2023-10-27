بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. متى يرتدي الأطفال الملابس الثقيلة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، تقع الأمهات في حيرة بشأن الملابس الواجب على أطفالهن ارتدائها وعدد القطع المناسبة، خاصة عند الذهاب إلى المدارس في الصباح الباكر، خوفًا عليهم من نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية التي تنتشر خلال فصل الشتاء، لذلك يستعين «هن» بطبيب أطفال يوضح عدد قطع الملابس المناسبة للأطفال خلال تلك الفترة، وموعد ارتداء الملابس الشتوية.

ماذا يرتدي الأطفال بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

وفقًا لقرار مجلس الوزراء، بدأ تطبيق التوقيت الشتوي، بتأخير الساعة 60 دقيقة، مع منتصف الليلة الماضية، لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل 2024، ومع تلك الخطوة تطلع الأمهات لمعرفة عدد القطع المناسبة، وموعد ارتداء الملابس الشتوية، وهو ما أوضحه، أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الأمراض.

عدد القطع الواجب ارتدائها

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة هذا الأسبوع في معظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لكن «الحسيني»، أكد أن الفئة والمرحلة العمرية تختلف في طبيعة ملابسها وعدد القطع، إذ يجب عدم المبالغة في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لكن مع زيادة قطعة واحدة للأطفال، إذ يبدأ الشعور بالبرودة خلال فترات الليل: «يجب إضافة قطعة ملابس إضافية فى الصباح الباكر جدًا، وساعات الليل المتأخرة من الليل»، مع معرفة موعد ارتداء الملابس الثقيلة.

موعد ارتداء الطفل للملابس الشتوية

تشهد حالة الطقس خلال الفترة المقبلة تقلبات مستمرة في الأحوال الجوية، ومعها يقول طبيب الأطفال: «إذا تم ارتداء الملابس الشتوية تزداد قطعة واحدة فقط، لأن أجساد الأطفال معرضة للأمراض والعدوى بسبب قلة المناعة، لكن قطعة واحدة تمنح الشعور بالدفء وتحافظ على صدر الأطفال من الهواء»، وعن كيفية ومتى التبديل إلى الملابس الشتوية، شدد على أنه يجب أن يكون تباعًا، بحسب الفئة والمرحلة العمرية، ومع انخفاض درجات الحرارة.

إرشادات ارتداء الملابس مع دخول الشتاء

قدم «الحسيني»، مجموعة من الإرشادات لارتداء الملابس أثناء الطقس الخريفي المتقلب في الوقت الحالي:

- يجب أن تكون الزيادة في قطع الملابس تدريجية.

- توخي الأطفال وكبار السن الحذر فى اختيار نوعية الملابس، خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

- ارتداء قطعة ملابس أخرى خفيفة، لتجنب الإصابة بنزلات برد الخريف.

- يجب الاعتماد على الأنواع القطنية.

- يمكن ارتداء قطعتين حتى لا يشعر الطفل بالتعرق، أثناء الخروج من المنزل في الصباح الباكر.

- الطفل من عمر يوم إلى عامين يفضل ارتداء نفس قطع الكبار، ويزيد عليهم قطعتين إضافيتين.

- من عمر عامين إلى 5 أعوام، يمكن للطفل ارتداء قطعة واحدة زيادة عن الكبار.

- إذا تواجد نشاط للرياح مع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، وهنا يجب زيادة قطعة من الملابس لارتدائها، ولتجنب الإصابة بنزلات البرد.