مع بدء التوقيت الشتوي.. نصائح لضبط الساعة البيولوجية لطفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتاج الأمهات لمعرفة طرق ضبط الساعة البيولوجية لأبنائها، مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي بالتزامن مع الذهاب إلى المدارس، حتى لا تتأثر دراستهم، ليتمكن الجسم من الانتقال التدريجي بين التوقيتين «الصيفي والشتوي» دون تأثير، ويسترد قدرته سريعا على ضبط مواعيده.

ضبط الساعة البيولوجية مع التوقيت الشتوي

الساعة البيولوجية ترتبط بعملية تنظيم النوم حسب عملية الانضباط الذاتي والاستيقاظ بالنهار والنوم في الليل، حسبما كشفت دراسة نُشرت نتائجها على موقع «هيلث لاين» الطبي، إذ أنها ترتبط براحة الجسم بعد فترة طويلة من اليقظة، بالإضافة إلى دورها في تنظيم جميع وظائف الجسم الحيوية في الظلام، مثل إنتاج الهرمونات وتقليل التوتر، ما يتطلب من الأمهات ضبط الساعة البيولوجية لطفلها مع تطبيق التوقيت الشتوي.

يقول محمد سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، لـ«هُن»، أن الساعة البيولوجية الرئيسية للجسم تتواجد في الدماغ، ويمكن تعويد طفلك على النوم باكرًا والحصول على قدر كاف من النوم، عند تنظيم العمليات الإدراكية، بأن يفهم الطفل أن ساعات النوم اختلفت جزئيًا: «دماغ الطفل تحتاج إلى النوم لمدة 7 ساعات، حتى لا يؤثر على المخ والأعصاب لديه، إذ أنه يؤثر على الإيقاع اليومي للجسم».

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نصائح لضبط الساعة البيولوجية خلال التوقيت الشتوي

حاولي أن تساعدي ابنك على ضبط ساعته البيولوجية مع تغيير الوقت، ليتمكن الجسم من الانتقال التدريجي، من خلال النصائح التالية، بحسب «الملا»:

- لضبط الساعة البيولوجية على التوقيت الشتوي، عليك البدء بتغيير وقت النوم والاستيقاظ.

- مع بداية التوقيت الشتوي، اسمحي له بالنوم لفترة كافية.

- ضعي له جدولًا للنوم، للتكيُّف مع الجدول الزمني، سينام دون التأثير على جودة النوم الليلي.

- إزالة أجهزة الهواتف المحمولة منهم، لينامون في أوقات الليل القصيرة، ولتساعديهم على الاسترخاء والاستيقاظ مبكرًا، لضبط الساعة البيولوجية مع التوقيت الشتوي.

نصائح لنوم جيد مع التوقيت الشتوي

وفقًا لموقع «مايو كلينك»، المتخصص في لشئون الطبية، فإنه يجب الاهتمام بالتالي، لضبط الساعة البيولوجية مع التوقيت الشتوي:

- الالتزام بمواعيد النوم المحددة.

- الالتزام بالطعام والشراب الصحي، وعدم الأكل قبل النوم مباشرةً.

- لضبط الساعة البيولوجية خلال التوقيت الشتوي، يجب جعل هناك بيئة مريحة، مع الحفاظ على غرفتك لطيفة الحرارة.

- تضمين الأنشطة البدنية في العادات اليومية، التي تلزم النوم في الموعد المحدد.

- السيطرة على القلق أو المخاوف قبل حلول وقت النوم.

- المحافظة على ساعات استيقاظ ونوم محددة والالتزام بها.

- التأقلم مع منطقة التوقيت الزمني أو التوقيت الشتوي.