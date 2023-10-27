7 معلومات عن ابنة طارق علام.. خطوبة وزفاف في نفس العام (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربت «عهد» وترعرعت في كنف الإعلامي طارق علام ودينا رامز، لم تحب الظهور على الشاشات، رغم أن أبويها من أشهر مقدمي التليفزيون المصري، لكن مع حفل زفافها أمس، سلطت عليها الأضواء، وسط تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المنشورة من الحفل، وتساؤلات عن أبرز المعلومات عن ابنة طارق علام.

زفاف ابنة طارق علام

انتشرت صور الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل الجمهور مع أول صور لطارق علام مع ابنته في زفافها، الذ حضره عدد من نجوم الفن والإعلاميين والوزراء، وسط إشادات بإطلالة العروس.

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7 معلومات عن ابنة طارق علام

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن ابنة طارق علام، وفقًا لحديثها:

- اسمها عهد.

- والدها الإعلامي طارق علام، والدتها دينا رامز مقدمة البرامج وإعلامية وعارضة مصرية.

- تبلغ من العمر 24 عامًا.

- تخرجت عام 2019 في الجامعة الأمريكية.

- احتفل طارق علام، بخطوبتها في فبراير الماضي، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، من بينهم الإعلامي عمرو الليثي.

- لا تحب الظهور في أي برامج أو على أغلفة المجلات.

- تحمل صفات مشتركة بين والدها ووالدتها وأهمها اتزان الشخصية، بحسب تصريحات سابقة لوالدتها.

ابنة طارق علام عن والدتها: العمود الفقري للمنزل

في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، ظهرت دينا رامز، وابنتيها عهد ويسر، إذ عبرت ابنة طارق علام الكبرى، بأنها تحمل صفات من والدها ووالدتها: «ماما أفضل شيء في الوجود والعمود الفقرى بالنسبة لنا، وأطيب واحدة ممكن نقابلها في الحياة، بابا قريب مننا جدًا، وفي كورونا كان بيوجه تعليمات لنا ونصائح بعد انتشار الفيروس الخطير، وبيقدم لنا وصفات تناول العسل وحبة البركة والليمون والبرتقال».