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طريقة عمل السينابون في الميكروويف.. هياخد منك دقيقة ونفس طعم الجاهز

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سينابون

السينابون من الحلويات اللذيذة المذاق، التي تحظى بطعم مميز ونكهة محببة لدى عشاقه، ويمكن إعداد السينابون بوصفة منزلية سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل، باستخدام الميكروويف وفي دقيقة واحدة، بحسب موقع insider الأمريكي

مكونات السينابون

4 ملاعق كبيرة دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

ملعقة صغيرة زيت.

8 ملاعق لبن (حليب).

2 ملعقة كبيرة سكر.

نص معلقة صغيرة قرفة.

رشة ملح.

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حشوة السينابون

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

نص ملعقة كبيرة قرفة.

للتزين:

حليب مكثف (اختياري)

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طريقة تحضير السينابون

تحضير مج حراري كبير، ويتم خلط المكونات ووضع طبقة رفيعة يليها طبقة من الحشو، ثم وضع بقية العجين والتزيين ببقية الحشو، ويتم وضعها لمدة دقيقة واحدة بالميكروويف، ويمكن التزيين بوضع ملعقتين من الحليب المكثف.

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MO Nasa

MO Nasa

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