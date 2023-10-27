القطيفة.. خامة دافئة وأنيقة تعود بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

انتشرت مؤخرًا موضة البنطلونات القطيفة بشكل كبير، حيث أصبحت من أكثر القطع المفضلة لدى الكثير من النساء والرجال يعود هذا الانتشار إلى عدة أسباب، منها:

يتربع البنطال القطيفة على عرش الموضة النسائية في الخريف والشتاء 2023/2024، حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Miu Miu وTory Burch.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن البنطال القطيفة يمتاز بمظهره المضلع وملمسه الوثير، مشيرة إلى أنه يمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة يغلفها الإحساس بالدفء، على غرار السبعينيات من القرن الماضي.

وجه عصري

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال القطيفة يطل هذا الموسم بوجه عصري، حيث يأتي بقصة ذات وسط عال وأرجل قصيرة، أو يطل بمظهر بنطال الباجي الفضفاض ذي الوسط المنخفض.

وإلى جانب الألوان الكلاسيكية ذات الطابع المحايد مثل الأسود والرمادي والأزرق البحري والكريمي والبني الداكن، يتألق البنطال القطيفة بألوان جذابة مثل الأحمر البوردو والبني العسلي والأصفر بلون الكاري.

إمكانيات تنسيق متنوعة

وأشارت المجلة إلى أن البنطال القطيفة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر ذي ياقة عالية أو هودي وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال القطيفة مع بلوفر تريكو بنفس اللون، وبليزر أو كارديجان أو جاكت فرو وبوت الكاحل (Ankle Boots).

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