احتباس البول لدى الرجال.. علامة على 5 مشكلات صحية خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التبول هو وظيفة طبيعية للجسم تساهم في المياه الزائدة والسموم، لكن يعاني عديد من الرجال من قلة التبول، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

هناك عديد من الأسباب لاحتباس البول عند الرجال، والتي نذكرها لكم وفقًا لما ورد في موقع "Verywellhealth".

1. انسداد المسالك البولية

يمكن أن يحدث الانسداد بسبب تضخم البروستاتا، وتضييق مجرى البول، فضلا عن حصوات الكلى.

2. الالتهابات

بما في ذلك تلك التي تؤثر في المسالك البولية على نحو مباشر، ما تسبب التهاب البروستاتا أو الإحليل، أو الهربس التناسلي الذي يؤدي إلى تلف العصب العجزي الذي يتحكم في عضلات المسالك البولية، ومن ثم الإصابة باحتباس البول.

3. تلف الأعصاب

تؤثر بعض الحالات العصبية مثل السكتة الدماغية، وإصابة النخاع الشوكي، والاعتلال العصبي السكري، والتصلب المتعدد، ومتلازمة جيلان باريه التي تقلل من تقلصات عضلة المثانة.

4. الأدوية

تسبب بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والهيستامين والأدوية الأفيونية قلة التبول.

5. تضخم البروستاتا

هو السبب الرئيسي لاحتباس البول عند الذكور، وتحدث بسبب التقدم في السن، ومرض السكري، والإفراط في استهلاك الكحول.