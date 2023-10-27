علامات تكشف أنك تعاني من سموم الكلي.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

تظهر بعض العلامات التي تكون بمثابة إنذار لوجود مشكلة صحية، بما في ذلك سموم الكلى، وغالبًا ما يوجه الأشخاص معرفة تلك العلامات.

لذا نتعرف على العلامات التي تشير إلى الإصابة بسموم الكلى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Webmd.

الشعور بالتعب باستمرار

مهام الكلى أن تقوم بتصفية السموم من الدم وإخراجها عن طريق البول، لذا عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم، ومن ثم تشعر بالإرهاق أو الضعف أو صعوبة في التركيز، كما أن الكلى تصنع هرمونًا يخبر جسمك بتكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كان لديك عدد أقل منها، فلن يتمكن دمك من توصيل كمية الأكسجين التي تحتاجها إلى العضلات والدماغ.

رائحة النفس الكريهة

عندما لا تستطيع الكليتان تصفية السموم، يمكن أن يسبب ذلك حالة تسمى تبولن الدم، وذلك بسبب زيادة السموم الموجودة في الدم، ما يجعلها تجعل الطعام ذات مذاق معدني أو غير طبيعي، وتظهر في رائحة الفم التي تكون كريهة.

الإصابة بالتورم

عندما لا تستطيع الكليتان التخلص من الصوديوم بشكل جيد، تتراكم السوائل في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو الوجه، ويمكن أن يظهر البروتين المترسب في البول على شكل انتفاخ حول عينيك.

انخفاض الشهية

يمكن أن يسبب تراكم السموم في الكلى إلى فقدان الشهية، والشعور بالغثيان واضطرابات المعدة، ما يجعلك غير قادر على تناول الطعام، وبالتالي تفقد وزناً بصورة واضحة.

ضيق التنفس

وجود السموم في الكلى وتعرضه للمرض، يتسبب في انخفاض هرمون الإريثروبويتين الذي يؤدي إلى انخفاض كريات الدم الحمراء، وبالتالي ينتج عن ذلك الإصابة بفقر الدم ومن أعراضه الإصابة بضيق التنفس.