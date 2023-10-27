مشروبات قد تساعد في تقليل الضعف البدني في سن الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع تقدم العمر يميل الأشخاص إلى أن يصبحوا أكثر ضعفا، ولكن أوضحت دراسة جديدة نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية، أن تناول مشروب معين يساهم في جعل صحتك أقوى في سن الشيخوخة.

وقال الطبيب الجراح السنغافوري كوه وون بواي: "تظهر دراستنا أن استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين في منتصف العمر قد يترافق مع انخفاض احتمال الضعف البدني في أواخر الحياة".

وتابع: "تحديدا المشروبات التي يعتقد أن لها تأثيرا مفيدا هي الشاي والقهوة، ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كان محتوى الكافيين في هذه المشروبات هو الذي يؤدي إلى نتائج الدراسة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تفاصيل الدراسة:

جندت جامعة سنغافورة الوطنية 12000 مشارك لأبحاثها، وتراوحت أعمار المشاركين جميعهم بين 45 و74 عاما، والذين سألوا لأول مرة عن عاداتهم في الشرب في منتصف العمر حوالي 53 عاما.

وسئلوا عن عاداتهم في شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين من حيث التكرار.

وفي فترة متابعة استمرت 20 عاما، سئل المشاركون أنفسهم الذين يبلغ متوسط أعمارهم 73 عاما: "هل تشعر بالطاقة الكاملة؟".

بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ وزنهم في الاعتبار، وهناك أربعة مكونات ساهمت في الضعف الجسدي في الدراسة، وهي:

فقدان الوزن

الشعور بالإرهاق

البطء

الضعف.

نتائج الدراسة :

ارتبط شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر في منتصف العمر بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف في وقت لاحق من الحياة.

وأولئك الذين شربوا أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميا قللوا إلى حد بعيد من احتمالات الضعف البدني في وقت لاحق من الحياة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولونها يوميا.

كما أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود أو الأخضر يوميا لديهم أيضا احتمالات منخفضة إلى حد بعيد من الضعف البدني مقارنة بغير شاربي الشاي.