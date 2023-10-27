احذر.. أعراض شبيهة بالبرد قد تكون علامة على السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع قدوم فصل الشتاء يصاب الكثير من الأشخاص بأعراض نزلات البرد مثل السعال والعطس وارتفاع درجة الحرارة.

وعادة ما يكون فقدان حاسة الشم لا يدعو للقلق، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

وقال الدكتور الأمريكي جيري كوبيس، إن سرطان الرأس والرقبة يصعب في كثير من الأحيان التعرف عليه لأن الأعراض تشبه نزلات البرد.

وأوضح: "إن انسداد الأذنين باستمرار أو وجع الأذن المزمن، يكون علامة على وجود سرطان في تلك المنطقة وحولها.

وأضاف: "كما أن التورم في جزء من الرقبة أو الألم عند لمس تلك المنطقة من الجسم، يمكن أن يشير أيضا إلى شيء خاطئ".

وتابع: "التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوعين أو إذا كان لديك أي تغيرات أو بحة في الصوت من العلامات التحذيرية الخطيرة".

وفيما يلي الأعراض الشبيهة بالبرد التي يجب الانتباه إليها والسرطانات التي يمكن أن تكون علامة عليها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. التهاب الحلق:

عادة ما يكون التهاب الحلق أحد أعراض نزلات البرد أو الحساسية أو غيرها من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، مثل الإنفلونزا.

ومع ذلك، فإن الألم المستمر في الحلق هو أحد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الحلق.

وهناك عدة أنواع من سرطان الحلق ، بما في ذلك سرطان الحنجرة والحبال الصوتية.

والعلامات الأخرى لسرطان الحلق هي السعال والتغيرات في الصوت وألم الأذن وصعوبة البلع.

2. تورم الرقبة:

عادة ما يكون تورم الرقبة أو التهابها علامة على أن جسمك يقاوم العدوى، مثل البرد أو الأنفلونزا أو الحمى الغدية.

وفي حالات العدوى السطحية، ستنخفض الغدد المتورمة، والمعروفة أيضا بإسم الغدد الليمفاوية، وسوف يهدأ الألم في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

ولكن إذا استمر لفترة أطول من أسبوعين، فقد تكون علامة على شيء أكثر خطورة، مثل سرطان الدم أو الجهاز الليمفاوي (سرطان الغدد الليمفاوية).

وهذا هو الحال على نحو خاص إذا كانت غير مؤلمة ويبدو أنها تنمو في الحجم.

وتشمل العلامات الأخرى لسرطان الدم الحمى والقشعريرة والالتهابات المتكررة والكدمات السهلة ونزيف الأنف المتكرر.

وفي حين أن علامات سرطان الغدد الليمفاوية الشائعة هي تورم الغدد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم والتعب والتعرق الليلي والحكة.

3. القرحة:

تقرحات الفم شائعة جدا ويجب أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع، وعادة ما تظهر داخل الفم أو على الخدين والشفتين أو اللسان.

ويمكن أن تحدث بسبب عدة أشياء، مثل الحساسية الغذائية والشعور بالإرهاق وفي بعض الحالات السرطان، خاصة إذا لم تختفي.

وتعد القرحة هي أكثر أعراض سرطان الفم شيوعا، وتشمل العلامات الأخرى فقدان الوزن ومشاكل الكلام وألم ورائحة الفم الكريهة.

4. انسداد الأذنين:

هو علامة شائعة على البرد، ويحدث ذلك عندما تلتهب أنابيب استاكيوس، التي تربط الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الحلق.

ويعد الأمر الأقل شيوعا للأذنين المسدودة هو سرطان نادر يسمى سرطان البلعوم الأنفي.

ويؤثر على جزء الحلق الذي يربط الجزء الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي من الفم.

وقد يعاني الشخص المصاب بالمرض من ألم في الأذن وتورم في الوجه وإفراز صديد ونزيف من الأنف وتورم الغدد الليمفاوية.

5. صوت أجش:

عادة ما يكون التغيير في الصوت علامة على التهاب الحنجرة، وعندما يصبح صندوق الصوت أو الحبال الصوتية في الحلق متهيجا أو منتفخا، يمكن أن يجعلك تبدو أجشا أو تفقد صوتك تماما.

ولكن إذا ظل الصوت متغيرا لأكثر من ثلاثة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الحنجرة.

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