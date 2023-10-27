علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعه الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول، يقول إن ارتفاع نسبة الكوليسترول حالة يكون فيها مستوى الكوليسترول الكلي أو الكوليسترول الضار مرتفعًا بشكل غير طبيعي.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومنها تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

ويساعد النشاط البدني على انخفاض نسبة الكوليسترول الكلي وزيادة الكوليسترول الجيد داخل الجسم.

يمكن أن تلعب الوراثة دورًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول.

غالبًا ما لا تظهر أي علامات أو أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حتى لو كانت مرتفعة للغاية، في بعض الحالات، قد تظهر أعراض مثل:

1- ألم في الصدر

2- ذبحة صدرية

3- ضيق في التنفس

4- خدر أو تنميل في الذراع أو الساق

5- التعب الشديد

6- الدوخة

يتم تشخيص ارتفاع نسبة الكوليسترول من خلال فحص الدم يسمى هذا الفحص تحليل الدهون.

واختتم شلبي: "ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة خطيرة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية من المهم إجراء فحص الكوليسترول بانتظام، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب".

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