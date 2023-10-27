السعال عند الأطفال.. علامات تحذيرية تستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع بداية موسم البرد، يصاب الأطفال بنوع من البرد أو السعال، الذي قد يكون أمرًا يدعو للقلق.

ويساعد السعال على إزالة البلغم أو المخاط من الجزء الخلفي من الحلق، ولكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن سعال طفلك خطير للغاية ويستدعي زيارة الطبيب، وفقا ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

قالت الطبيبة البريطانية العامة سارة جارفيس: "السعال ونزلات البرد شائعة جدًا بين الأطفال، خاصة في الشتاء".

تابعت: "الغالبية العظمى منها ناجمة عن فيروسات وسوف تهدأ من تلقاء نفسها خلال فترة قصيرة أو بضعة أيام".

أضافت: "ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في التنفس وهذا يشمل الصفير أو التنفس السريع للغاية أو الصاخب أو الشعور بالنعاس أو عدم القدرة على ابتلاع السوائل أو الحمى المستمرة".

واستكملت: "إذا كان عمر طفلك أقل من ثلاثة أشهر فمن المرجح أن تكون الحمى التي تزيد عن 38 درجة مئوية ناجمة عن عدوى خطيرة، لذلك لا يجب تأخير طلب المساعدة".

العلامات:

1. صعوبة التنفس:

إذا كان سعال طفلك شديدًا ومصحوبًا بتنفس سريع أو صعب أو صفير أو ضيق في التنفس، فيجب على الآباء طلب الرعاية الطبية الفورية".

2. السعال النباحي:

عادةً ما يكون السعال النباحي ناتجًا عن الخناق، وهو تورم الحنجرة والقصبة الهوائية، كما إنها حالة شائعة تؤثر بشكل رئيسي على الشعب الهوائية لدى الرضع والأطفال الصغار.

ومعظم الأطفال الذين يعانون من الخناق سيكون لديهم أيضًا صرير، وهو تنفس صاخب وقاسي يحدث عندما يتنفس الطفل.

3. الحمى:

إذا كان سعال طفلك مستمرًا ولديه أيضًا درجة حرارة، فيجب استشارة الطبيب.

كما أن السعال المستمر خاصة عندما يرتبط بحمى شديدة تصل إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، يشير إلى عدوى كامنة أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي.

4. استمرار السعال لمدة 4 أسابيع:

إذا استمر السعال لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة كامنة مثل الربو.

5. سعال الدم:

السعال الدموي، حتى إذا كان مجرد خطوط من الدم في المخاط، هو سبب يدعو للقلق يستدعي زيارة الطبيب فورا.

6. آلام في الصدر:

ألم الصدر هو علامة تحذيرية أخرى عندما يتعلق الأمر بالسعال.

7. الصفير:

قد يعني صفير طفلك عدة أشياء مختلفة منها الربو أو انسداد مجرى الهواء.

ويمكن أن يكون خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا، علامة على الربو الذي قد يتطلب تناول أدوية منتظمة أو مشكلات تنفسية أخرى مثل التهاب القصيبات التي يمكن علاجها على المدى القصير.

ويحدث أيضًا إذا تم حظر مجرى الهواء السفلي بواسطة جسم غريب.

8. الاستيقاظ في الليل:

السعال الذي يجعل طفلك يستيقظ في الليل بشكل منتظم قد يكون علامة على وجود مشكلة كامنة مثل الربو.

9. الاتصال بشخص مصاب بالسل:

إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص مصاب بمرض السل، فقد يكون السعال المستمر أحد أعراض الإصابة بالسل، تميل الأعراض إلى الظهور تدريجياً وتشمل:

السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

السعال الدموي

الشعور بالتعب أو الإرهاق

ارتفاع درجة الحرارة أو التعرق الليلي

فقدان الشهية

فقدان الوزن

الشعور بالإعياء بشكل عام

صعوبة اكتساب الوزن أو النمو

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