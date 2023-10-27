لماذا شعر المصريون بالحر اليوم؟.. تحذير لهذه الفئة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات قليلة مضت فصلتنا عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، إذ بدأ بتأخير الساعة 60 دقيقة، مع منتصف الليلة الماضية، ولمدة 6 أشهر من المقرر أن تنتهي في أبريل 2024، وعلى الرغم من بدء التوقيت الشتوي، فأنه لا يزال الطقس الحار يسيطر على الأجواء، إذ تسود موجة ارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما وضع الأمهات في حيرة كبيرة خوفًا على صحة أطفالهن من هذا الارتفاع المفاجئ، والتي قد تؤثر على صحتهن.

لماذا شعر المصريون بالحر اليوم؟

تساءل الكثير من المواطنين عن الشعور بالحر رغم الدخول في فصل الخريف، والعمل بالتوقيت الشتوي، وهو ما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية على فضائية «dmc»، مؤكدة أن طبيعة فصل الخريف وجود فوارق بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، هو تعرض البلاد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

نصائح لحماية الأطفال من التقلبات الجوية

تحذيرات الدكتورة منار غانم، من التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار في بعض المناطق، تعد واحدة من الأمور التي تثير قلق الأمهات بشأن صحة أطفالهن، إذ يعدون الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروسات وأمراض البرد، وهو ما سلطت عليه وزارة الصحة والسكان الضوء مرارًا وتكرارًا لتجنب إصابة الأطفال بالمشكلات الصحية خلال التقلبات الجوية.

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- ارتداء الملابس المناسبة، ليست شتوية أو صيفية، فيفضل الملابس القطنية في الصباح ووضع قطعة أخرى ثقيلة مع انخفاض درجات الحرارة في الليل.

- ضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون بشكل جيد.

- تجنب لمس الأنف والفم والعين.

- تناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة.

ماذا يرتدي الأطفال بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

وكان الدكتور أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن التقلبات الجوية تُحتم على الأمهات اختيار القطع المناسبة للطفل في هذه الأجواء، ناصحًا بعدم المبالغة في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لكن زيادة قطعة واحدة للأطفال: «يجب إضافة قطعة ملابس إضافية فى الصباح الباكر جدًا، وساعات الليل المتأخرة من الليل»، مع معرفة موعد ارتداء الملابس الثقيلة.