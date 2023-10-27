الامارات | آيفون 15 الأغلى.. بشظايا نيزك وجمجمة كائن فضائي في إصدارات فاخرة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النسخ العادية من الهاتف الذكي الجديد آيفون 15، غير كافية لإرضاء بعض من يبحثون عن نسخ أكثر فخامة بمعايير خاصة ترضي شغفهم، إذ كشفت شركة «كافيار» عن إطلاق باقة إصدارات خاصة جديدة من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، والتي تخاطب عشاق الخيال العلمي، وخاصة حرب النجوم والكائنات الفضائية.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن باقة UFO Collection الجديدة تتألف من ثلاثة إصدارات محدودة، لافتة إلى وجود شظايا نيزك حقيقية في إصدارين من الإصدارات الجديدة.

ويمتاز الإصدار Astral، الأغلى تكلفة، بجسم مصنوع من التيتانيوم مع صورة منمقة لمجرة درب التبانة مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط، وتتوسط المجرة ماسة سوداء بقطر 2 ملم، وعلى الجانب الخلفي يوجد العديد من الشظايا من المريخ والقمر ونيزك «مونيونالوستا»، والذي عثر عليه في عام 1906.

ويلفت الموديل Alien الأنظار إليه من خلال جسم مصنوع من التيتانيوم وجمجمة كائن فضائي ثلاثية الأبعاد مصنوعة من التيتانيوم أيضاً ومطلية بمادة PVD، وتم تصنيع عيون الكائن الفضائي من شظايا نيزك «مورشيسون».

وأشارت «كافيار» إلى تصنيع الجانب الخلفي للإصدار Starship من التيتانيوم أيضاً، وتتطابق التجهيزات التقنية للهواتف الذكي مع موديل آيفون 15 برو، ولكن من غير المتوقع أن تدعم الإصدارات الخاصة الجديدة وظيفة الشحن اللاسلكي بسبب تصنيع الجانب الخلفي من التيتانيوم.

وأعلنت «كافيار» أن أسعار الإصدارات الخاصة UFO Collection الجديدة من آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس تتراوح بين 7290 و9960 يورو حسب التصميم والمقاس والمساحة التخزينية.

ويقتصر إنتاج الإصدار Alien على 15 نسخة فقط، والإصدار Astral على 24 وحدة، والإصدار Starship على 99 نسخة.