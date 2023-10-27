مرضى الكوليسترول.. احذروا هذا الخطأ عند شرب القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول في الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، حيث يؤدي ارتفاع مستوياته إلى الإصابة بعديد من المضاعفات، وتشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

والقهوة من المشروبات الشائعة المحببة لدى كثيرين، نظرًا لاحتوائها على عديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين اليقظة والتركيز، وخفض خطر الإصابة بالأمراض.

ومع ذلك، هناك خطأ شائع يرتكبه مرضى الكوليسترول عند شرب القهوة، دون وعي بآثاره السلبية، وفقًا لما ورد في موقع "Eat this".

تساعد القهوة في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وذلك لاحتوائها على زيوت القهوة المعروفة باسم "Diterpenes"، مثل الكافيستول والكاهويول هي المسؤولة.

و توجد هذه الزيوت بشكل طبيعي في القهوة التي تحتوي على الكافيين، والقهوة منزوعة الكافيين.

تشير الأبحاث إلى أن الكافيستول يؤثر في قدرة الجسم على استقلاب وضبط مستويات الكوليسترول.

فضلا عن ذلك، تساعد على تقليل الأحماض الصفراوية والستيرول المحايد.

ولكن، بالنسبة لمحبي شرب القهوة بانتظام، فإن تغيير الطريقة التي تشرب بها يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في السيطرة على مستويات الكوليسترول.

لذا، إن أفضل شيء يمكنك القيام به عند تحضير القهوة إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول هو استبدال المواد المضافة "المبيضات والكريمة المُحلاة"، بـبدائل الحليب النباتي غير المحلى مثل حليب الشوفان، أو حليب اللوز، أو حليب الصويا.

كما يمكنك أيضًا إضافة القرفة أو مسحوق الكاكاو غير المحلى الغني بمضادات الأكسدة لتعزيز النكهة.

من الضروري تجنب الإفراط في السكر، واستخدام الكريمات الغنية بالسكر، إذا كنت تعاني ارتفاع مستويات الكوليسترول، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية.

فضلا عن، اختيار القهوة السوداء أو القهوة مع الحليب الخالي من الدسم أو الكريمة الخالية من الدسم.

تعمل مبيضات القهوة التي تحتوي على كمية عالية من السكر والدهون، على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا، إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول في الدم، يفضل تجنب مبيضات القهوة التي تحتوي على السكر والدهون، واستشارة الطبيب المختص لمعرفة التوصيات الاحتياجات المناسبة لك بشكل أفضل.

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