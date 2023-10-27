تظهر في المعدة.. علامات تكشف الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من الأعراض والعلامات التي تكشف الإصابة بمرض السكري، ولكن يجهل البعض أن المعدة يمكنها أن تكشف عن الأمر.

لذا نتعرف على العلامات التي تظهر في المعدة، وتنذر بالإصابة بالسكري، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Very well health.

الإصابة بالإمساك

يتعرض الأشخاص المصابون بالسكري إلى حدوث اعتلال في الأعصاب الموجودة بالقولون، وينتج عن ذلك خلل في حركة البراز وتصبح بطيئة داخل الأمعاء، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالإمساك.

ألم البطن

يعاني الأشخاص المصابين بالسكري بألم في المعدة، وذلك نتيجة الإصابة بخزل المعدة وهي عبارة حالة تؤثر في طبيعة الحركة التي تحدث على نحو تلقائي للعضلات في المعدة، ومن مضاعفاته الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بالإسهال

غالبًا ما يصاب مرضى السكري، باعتلال الأعصاب المعوي، الذي يعيق القدرة في التحكم على حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى الإصابة بالإسهال.

انتفاخ البطن

الإصابة بالسكري يعمل على تحفيز البكتيريا في النمو إلى حد بعيد في الأمعاء، نتيجة حدوث خلل في الميكروبيوم المعوي، ومن ثم يؤثر على الجهاز الهضمي، وينتج عن ذلك الإصابة بانتفاخ البطن وعدم القدرة على الشعور بالراحة.

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