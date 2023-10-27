هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب السجائر لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لمصراوي، إن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة ويمكن أن تحدث تغييرات إيجابية داخل جسمك بعد وقت قصير من الإقلاع عن التدخين، وحتى بعد شهر واحد.

وأضاف في تصريح خاص أن هناك بعض التغييرات التي تحدث في جسمك بعد شهر من الإقلاع عن التدخين:

ينخفض ​​ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

يزيد تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

تحسن وظائف الرئة.

تنخفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم.

تزيد مستويات الأكسجين في الدم.

يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقل خطر الإصابة بالسرطان.

يحسن الحالة المزاجية.

يزيد مستوى الطاقة.

فيما يلي بعض التفاصيل حول كل من هذه التغييرات:

ضغط الدم

يؤدي التدخين إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بعد شهر من الإقلاع عن التدخين

وينخفض ​​ضغط الدم ومعدل ضربات القلب إلى مستويات مماثلة للشخص غير المدخن.

تدفق الدم

يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية. بعد شهر من الإقلاع عن التدخين.

تتحسن وظائف الرئة مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

وظائف الرئة

يؤدي التدخين إلى تلف الرئتين، مما يقلل من كفاءتهما في تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

بعد شهر من الإقلاع عن التدخين، تبدأ الرئتان في التحسن، مما يؤدي إلى زيادة وظائف الرئة.

أمراض القلب والسكتة الدماغية

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بعد شهر من الإقلاع عن التدخين، ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السرطان

يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان المريء وسرطان المثانة وسرطان البنكرياس.

بعد شهر من الإقلاع عن التدخين ينخفض ​​خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح طبية للإقلاع عن التدخين

حدد تاريخًا للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

تحدث إلى طبيبك حول الإقلاع عن التدخين.

جرب بدائل النيكوتين، مثل العلكة أو البخاخات.

ابحث عن دعم من الأصدقاء والعائلة.

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