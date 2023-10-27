متى يشير صعوبة الاستيقاظ من النوم إلى الخطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ من النوم، ويجعلهم ذلك يستغرقون وقتًا طويلًا وهم غارقون في النوم، ويتسأل البعض حول خطورة ذلك على الصحة.

لذا التقرير التالي يكشف خطر النوم لساعات طويلة وعدم القدرة على الاستيقاظ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع"Amerisleep".

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب

ربط الباحثون النوم لفترات طويلة وقصيرة مع ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بالاستعانة ببعض المعلومات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة بمقدار الضعف للإصابة بالذبحة الصدرية، حيث تظهر في صورة ألم في الصدر ناجم عن انخفاض تدفق الدم، وأكثر عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بأمراض القلب التاجية.

ارتفاع خطر السكتة الدماغية

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج، بيانات من حوالي 9700 أوروبي على مدى 11 عامًا، كانت النتائج أن الأشخاص الذين يحاولون النوم لأكثر من 8 ساعات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 46٪، لذا عدم القدرة على الاستيقاظ من النوم بالرغم من مرور عدد الساعات المسموح بها يشير إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيادة الألم

النوم هو عبارة عن وسيلة للشعور بالراحة، ولكن عند تخطي عدد الساعات التي يحتاجها جسمك للراحة يصعب عليك التحرك الاستيقاظ، وتبدأ في الشعور بالألم، كما أن يفاقم من الأعراض التي تعانيها، على سبيل المثال آلام الظهر، كما أنه يزيد الشعور بالصداع والتوتر.

ضعف الخصوبة

وجدت دراسة أجريت على نساء كوريات يخضعن لعلاج الإخصاب في المختبر، أن النساء اللاتي تنام ما بين 7 إلى 8 ساعات لديهن أفضل فرص حتى تتمكن من الحمل، بنسبة وصلت إلى (53٪) مقارنة بمن ينامون ست ساعات أو أقل (46٪)، أما أولئك الذين ينامون من 9 إلى 11 ساعة تكون نسبة الإخصاب لديهم ضعيفة بنسبة (43٪)، وأشار الباحثون إلى أن النوم لساعات طويلة وعدم المقاومة للاستيقاظ يمكن أن يؤثر في الهرمونات والدورات اليومية، مما يضعف الخصوبة.

زيادة الوزن

واعتمادًا على نفس البيانات المستخدمة في الدراسة الكندية السابقة التي دامت إلى 6 سنوات، وجد الباحثون العلاقة بين زيادة الوزن والنوم، حيث اكتسب الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة وزنًا أكبر من الأشخاص الذين ينامون بشكل طبيعي خلال فترة الست سنوات وتتراوح ما بين 1.58 إلى 2 كيلوغرام، كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالسمنة، نظرًا لقلة المجهود المبذول، ويجب العلم أن السمنة يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

أعراض الكهرباء الزائدة في المخ.. ما الأسباب والعلاج؟



يجب على الآباء معرفتها.. علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان لدى الأطفال



"تحقيق أهداف واستقرار مالي".. حظوظ مواليد الأبراج في شهر نوفمبر



هل أدوية الكوليسترول تسبب الإصابة بالسكري أو مرض يتطلب علاجا مدى الحياة؟



تفسير رؤية دفن شخص حياً في المنام.. دلالات مختلفة للخير والشر