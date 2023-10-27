حسام موافي يحذر من قص الأظافر في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

بالرغم من أن قص الأظافر من العادات التي تتعلق بالنظافة الشخصية ويحرص عليها العديد من الأشخاص، فإن هناك حالة صحية يجب أن تتجنب تلك العادة.

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب القصر العيني، إن هناك مرض خطير يعاني منه بعض الأشخاص يتوجب على المصابين به عدم قص أظافرهم، وهو "التهاب الأعصاب الطرفية".

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية، لا يشعرون بالألم، وبالتالي عند قص الأظافر وجرح أنفسهم لن يشعرون بذلك، لذا يكون من الأفضل تجنب الأمر في حالة وجود صعوبة في تلقي مساعدة من أحد في قصها.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن أكثر الحالات المعرضة للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية، هم مرضى السكري، وذلك لتأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يؤدي إلى خطر تلف الأعصاب، وينتج عن ذلك عدم الشعور بالألم، وفي حالة عدم انتباه المريض بجروح الأطراف وخاصًة القدمين يمكنها أن تصل إلى القرح، ومن ثم إلى الغرغرينا التي تزيد من خطر بتر القدم المصابة.

أعراض الكهرباء الزائدة في المخ.. ما الأسباب والعلاج؟



يجب على الآباء معرفتها.. علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان لدى الأطفال



"تحقيق أهداف واستقرار مالي".. حظوظ مواليد الأبراج في شهر نوفمبر



هل أدوية الكوليسترول تسبب الإصابة بالسكري أو مرض يتطلب علاجا مدى الحياة؟



تفسير رؤية دفن شخص حياً في المنام.. دلالات مختلفة للخير والشر