هل هناك علاقة حقيقية بين التواجد في المطر والإصابة بنزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من الأقاويل المأثورة في الشتاء "إذا خرجت في المطر، ستصاب بنزلة برد"، هناك بعض الحقيقة في القول المأثور وهو أن التعرض للبلل لفترة طويلة يمكن أن يضعف جهاز المناعة، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي وبالتالي الإصابة بنزلات البرد والزكام.

عندما تكون باردًا ، يضطر جسمك للعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية. مما يضعف المناعة ويصبح أقل فاعلية في محاربة العدوى. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تقلل درجات الحرارة الباردة أيضًا من نشاط خلايا الدم البيضاء، والتي تعد مهمة لمحاربة العدوى، وذلك حسب موقع health line.

لذا في حالة تعرضك للبلل في المطر، فمن المهم أن تجف قدر الإمكان وأن تدفأ، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الجسم مرتفعة، مما يساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروسات.

يمكنك تخفيف أعراض البرد ومساعدة جسمك على التعافي وذلك عن طريق:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة

شرب الكثير من السوائل، مثل الماء والعصير والشوربة

استخدام مرطب الهواء أو أخذ حمام ساخن لإذابة المخاط

الغرغرة بالماء المالح لتهدئة التهاب الحلق

هل يمكنك تقصير مدة نزلات البرد؟

لا يوجد طريقة مؤكدة لتقصير مدة نزلات البرد. ومع ذلك، فإن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض قد تساعدك أيضًا على الشعور بالتحسن بشكل أسرع. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة وشرب الكثير من السوائل جسمك على محاربة العدوى.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

تختفي معظم نزلات البرد من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك، يجب عليك زيارة الطبيب إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:

حمى (39.4 درجة مئوية) أو أعلى

سعال مستمر ينتج مخاطًا أخضر أو ​​أصفر

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

ألم في الأذن

ألم أو تورم في الوجه

التهاب حلق شديد

علامات الجفاف، مثل الدوخة أو الدوار أو التبول غير المتكرر

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