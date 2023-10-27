طبيب يكشف طريقة بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف أخصائي التغذية البريطاني مايكل موسلي حبه الشديد للمعكرونة، على الرغم من أنها ترفع نسبة السكر في دمه.

ولكن لحسن الحظ، فإنه لديه طريقة رائعة لجعل المعكرونة أكثر صحة بالنسبة لارتفاع الجلوكوز في الدم.

وقال موسلي: "من خلال تناول المعكرونة وطهيها وتبريدها، فإنها تتحول إلى النشا المقاوم، الذي يعمل إلى حد ما مثل الألياف، ما يعني أنه عندما تناول المعكرونة المعاد تسخينها ترتفع نسبة السكر في الدم أقل."

وتابع: "كما أن تحويل الكربوهيدرات في الأطعمة إلى نشا مقاوم يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم والكوليسترول"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ودعمت دراسة أمريكية عام 2016 أيضا آثار النشا المقاوم على هذه الجوانب الصحية.

وبالنظر إلى الأشخاص الذين يعانون من مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وجد فريق البحث أن استهلاك النشا الأكثر مقاومة يقلل من الكوليسترول الضار ويحسن مستويات السكر في الدم.

وفي حين أن النشا يحتوي على نسبة عالية جدا من الأطعمة مثل العدس والفاصوليا والحبوب الكاملة، شارك الدكتور موسلي كيفية زيادة وجوده في المعكرونة والبطاطس.

وأوضح: "لدي طريقة رائعة لتقليل نسبة السكري في الدم والكوليسترول، من خلال طبخها ثم تبريدها طوال الليل في الثلاجة ثم إعادة تسخينها".

وأضاف الطبيب: "الشيء المدهش هو أنه يمكنك تحويل العديد من أشكال الكربوهيدرات المختلفة إلى نشا مقاوم ببساطة عن طريق الطهي والتبريد ثم إعادة التسخين".

وأوضح الدكتور داريل كوكبيرن، الأستاذ المساعد في علوم الأغذية من جامعة ولاية بنسلفانيا، أنه بمجرد أن يبرد النشا يصبح أكثر مقاومة للحرارة.

وقال الدكتور كوكبيرن: "لا تخافوا من إعادة تسخين تلك البقايا، حيث يمكن أن تكون مغذية تماما مثل المرة الأولى التي تطبخها فيها".

وأوضح الدكتور موسلي أن هذه الممارسة البسيطة لإعادة تسخين الأطعمة القائمة على الكربوهيدرات يمكن أن تقلل من النفايات وتزيد تناول النشا المقاوم وتحسن مستويات الكوليسترول لديك وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

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