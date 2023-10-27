دعاء الأمهات لتحصين الأبناء وحمايتهم من فواجع الأقدار.. ردديه الآن

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثر عظيم للدعاء على طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة، لذا يلجأ الكثير من الأمهات إلى الدعاء لفك الكرب ودفع الهم وتحصين الأبناء، من أي سوء، بترديد الأدعية التي وردت في السنة النبوية الصحيحة لتحفظهم من الشرور التي قد تصيبهم.

وتحرص الأمهات دائما على تحصين أطفالهم والدعاء لهم كل يوم، وفيما يلي أبرز الأدعية التي تحصن الأطفال من فواجع الأقدار:

أدعية تحصين الأبناء من فواجع الأقدار

على الأم التي تريد أن تحصن أبناءها أن تردد هذه الكلمات المعدودة «اللهم احفظ أولادنا من كل مكروه وسوء» وفقا للشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، في حديثه لـ«هن».

الدعاء هو ما خرج من القلب وهو ما يشعر الإنسان بالحاجة إلى قولها حتى أمام الكعبة خلال مناسك الحج والعمرة، لافتا إلى أن أفضل الدعاء يمكن أن تحصن به الأمهات أولادهن، «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم»، بحسب ما ذكر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

ودعاء آخر لتحصين الأمهات لأطفالهن وهو: «اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، وتعلم حاجاتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي»، وهو ما يعني أن نطلب من الله -عز وجل- إعطاء السؤال في المال والولد والأهل وغير ذلك من أمور الدنيا، «اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي ورضا بما قضيت عليه»، وفقا لما ذكره «الأطرش»، في حديثه لـ«هن».

أفضل دعاء لحفظ الإنسان

وأفضل دعاء للحفظ هو ما قاله أبي الدرداء رضي الله عنه عندما كان على سفر فقيل له أن بيتك قد احترق: وكانت النار قد وقعت في محلته، فقال: ما كان الله ليفعل ذلك فقيل، له ذلك ثلاثا وهو، يقول: ما كان الله ليفعل ذلك، ثم أتاه آت فقال يا أبا الدرداء: إن النار حين دنت من دارك طفئت، قال: قد علمت ذلك، فقيل له: ما ندري أي قوليك أعجب؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقول: «هؤلاء الكلمات في ليل أو نهار لم يضره شيء وقد قلتهن وهي: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم»، بحسب «الأطرش».

ودعاء آخر لحفظ الأبناء وهو: «اللهم أصلح لي في ذريتي اللهم بارك لي في أولادي، اللهم بارك لي في أحفادي»، وفقا لـ«الأطرش»، لافتا إلى أن أفضل دعاء هو ما كان نابعا من القلب وما كان الإنسان بحاجة إليه.