فوائد مذهلة للسبانخ أبرزها صحة العين.. «مش بس الجزر اللي بيقوي النظر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة السبانخ من الوجبات المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كونها غنية بمضادات الأكسدة وبحمض الفوليك الذي يعزز تدفق الدم لأعضاء الجسم، إضافة إلى احتوائها على البروتين والحديد والمعادن وعلى نسبة عالية من فيتامين ج اللازمة للصحة العامة وصحة العظام والبشرة والشعر، فضلًا عن أهميتها في خفض الوزن والتخلص من السمنة باعتبارها منخفضة السعرات الحرارية.

والسبانخ من الخضروات التي يمكن تناولها طازجة سواء نيئة أو مطهية ويمكن طهيها مجمدة، والاحتفاظ بها في الفريزر فترات طويلة، ومن السهل أيضًا إضافة السبانخ الطازجة والمجمدة إلى الوصفات، سواء كنت تخلط عصيرًا مليئًا بالعناصر الغذائية أو يتم طهيها بوصفة لذيذة، إذ يمكن إضافتها للسلطات والمكرونة والعجة والشوربة والعصائر، إذ أن فوائدها الصحية ستجعلها اختيار ربة المنزل دائما لصحة عائلتها، وفيما يلي جميع الفوائد الصحية والغذائية للسبانخ، وفقًا لمجلة «Real Simple» الأمريكية:

- الوقاية من مرض ألزهايمر

السبانخ واحدة من أفضل الأطعمة لصحة الدماغ، وفقًا لمجلة علم الأعصاب الأمريكية، فإن تناول حصة واحدة يوميًا من الخضار الورقية «½ كوب مطبوخ» من السبانخ، يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر «الخرف»، ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من اللوتين وبيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيلوكينون «أحد أشكال فيتامين ك»، وجميعها تحمي خلايا الدماغ مع مرور الوقت والتقدم بالعمر، تختلف الآليات الدقيقة حسب العناصر الغذائية، ولكنها تعمل بشكل عام عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، والتهاب الأعصاب «أي التهاب الدماغ والحبل الشوكي»، وتراكم البروتينات المرتبطة بحالات مثل مرض ألزهايمر.

- السبانخ تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

السبانخ من أكثر الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة المهمة للصحة العامة مثل اللوتين والبيتا كاروتين وفيتامين C، بحسب اخصائية التغذية ماريسا ميشولام، حيث تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الشوارد الحرة التي يؤدي تراكمها الحرة في الجسم إلى تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي، وهو مساهم رئيسي في الحالات المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الأول والثاني.

- ضبط ضغط الدم بالجسم

السبانخ الغنية بالبوتاسيوم يعد من أهم عوامل ضبط ضغط الدم في الجسم، إذ يساعد تناول السبانخ على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، كما يعمل البوتاسيوم أيضًا عن طريق موازنة مستوى الصوديوم في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى زيادة ضغط الدم، علاوة على ذلك، تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران مغذيان يزيدان من إنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء له تأثير في خفض ضغط الدم، وينعكس ضبط ضغط الدم على صحة القلب السبب الرئيسي للوفاة بالولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- مصدر رئيسي للحديد

السبانخ مصدر رئيسي للحديد، وهو معدن يستخدم لصنع الهيموجلوبين، المكون الرئيسي لخلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا مسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع الأعضاء والأنسجة بالجسم، لذا تعد السبانخ من أبرز الأطعمة الهامة للوقاية من فقر الدم والانيميا، وهناك نوعان من الحديد: الهيم، الموجود في الأطعمة الحيوانية، وغير الهيم، والذي يأتي من الأطعمة النباتية، بما في ذلك السبانخ.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الجسم لا يمتص الحديد غير الهيم وكذلك حديد الهيم، ولكن يمكنك زيادة الامتصاص عن طريق إقران السبانخ بمصدر قوي لفيتامين C، وتشمل أمثلة الأطعمة الغنية بفيتامين C عصير الليمون والقرنبيط والفلفل الحلو والبطاطس البيضاء والطماطم، ويمكن اضافتهم خلال عملية الطهي أو عاداد المكونات كسلطة.

- غنية بالألياف لصحة الأمعاء

السبانخ كمصدر مهم للحصول على الألياف، فهي تدعم صحة الأمعاء وانتظامها، من خلال تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء وتشجع انتظام الجهاز الهضمي، وهناك نوعان من الألياف: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، ويحتوي السبانخ على ألياف غير قابلة للذوبان، وهو نوع الألياف الذي لا يتحلل بسهولة بواسطة الجسم، ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم البراز، مما يسهل خروجه ويحتمل أن يخفف الإمساك وعدم انتظامه، إضافة إلى دور الأليفا الموجود بالسبانخ في زيادة الشعور بالشبع فترات طويلة وهو ما يؤدي الى خفض الوزن والتخلص من السمنة.

- صحة العين

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الجزر ليس الخضار الوحيد الذي يفيد العين وتعزيز صحة النظر، إذ يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، المرتبطة بفيتامين أ، يعمل كلا العنصرين المغذيين على حماية العين من أشعة الشمس، وهي مصدر رئيسي للإجهاد التأكسدي «وبالتالي تلف الخلايا» في العين، وهذا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر، بما في ذلك الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.