الامارات | 300 إصابة بـ «السالمونيلا» في الاتحاد الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أول من أمس أن تفشياً للسالمونيلا المرتبط بلحوم الدجاج ضرب حتى الآن 16 دولة.

وأشار إلى أن هناك 335 حالة إصابة مؤكدة في 15 دولة أوروبية، بجانب الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير الماضي إلى 24 الجاري.

وفي ألمانيا، تم تسجيل ما إجماليه 18 حالة خلال العام الجاري، وفقاً لبيان صادر عن المركز. وكان هناك إجمالي تسعة أشخاص في ثلاث دول تعين دخولهم المستشفيات، وتوفي شخص في النمسا نتيجة لإصابته بالمرض. ويعد لحم الدجاج المصدر المحتمل لتفشي المرض، والذي يشمل ثلاثة أنواع مختلفة من «السالمونيلا المعوية إس تي 11».