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الامارات | التوتر مسؤول أحياناً عن مشاكل الدورة الدموية

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر مسؤول أحياناً عن مشاكل الدورة الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الجمعية الألمانية للطب النفسي الجسدي أن مشاكل الدورة الدموية مثل الدوار والتشوش الذهني والمشي غير المستقر قد ترجع إلى التوتر النفسي.

وأشارت إلى أن هرمونات التوتر النفسي تؤدي إلى تحفيز القلب والأوعية الدموية، وبالتالي يرتفع ضغط الدم وينبض القلب بشكل أسرع ويتسارع التنفس.

ويمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من أن مشاكل الدورة الدموية لا ترجع إلى أسباب عضوية مثل أمراض القلب والكلى والغدة الدرقية أو الانخفاض الشديد في مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري.

يمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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