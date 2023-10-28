الامارات | «مدارس الحياة» في دبي ترفع شعار الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت مظلة مبادرة «مدارس الحياة»، تطل جلسات مبتكرة وورش عمل ثرية، تقدّمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد «مكتبات دبي العامة» عبر أندية: «الكتاب» و«الكروشيه» و«التصوير الفوتوغرافي» و«القادة» و«ويكي».

ويهدف مشروع «مدارس الحياة» إلى تعزيز التفكير الإيجابي وبناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، إلى جانب تنمية وصقل قدرات أصحاب المواهب الناشئة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة.

وأكد مدير إدارة مكتبات دبي العامة بالإنابة في «دبي للثقافة»، عبدالرحمن يونس، حرص الهيئة على دعم أهداف واستراتيجيات «عام الاستدامة»، من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة بين فئات المجتمع، وتدريبهم على ممارستها في كل القطاعات بهدف تحسين جودة الحياة، وهو ما يتجسد في مجموعة ورش العمل والجلسات التي تقدّمها «مدارس الحياة» خلال نوفمبر المقبل.

وقال: «نسعى من خلال فعاليات أندية مدارس الحياة التي ترفع شعار الاستدامة، إلى تحفيز الجمهور ورواد مكتبات دبي العامة للمحافظة على بيئة مستدامة، ومنحهم فرصة استكشاف ممارساتها من خلال مجموعة ورش تثقيفية وتعليمية متنوعة صُممت بحرفية عالية، بحيث تمزج بين الفنون والترفيه والتعلم، وتشجع في الوقت ذاته، على صون البيئة والمحافظة عليها، وهو ما يحقق التزامات الهيئة الهادفة إلى إلهام الأجيال المقبلة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات».

ويكي

وخلال نوفمبر المقبل، سيكون زوار مكتبة المنخول العامة، على موعد مع سيرين بن إبراهيم، المشرفة على سلسلة جلسات نادي ويكي، الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تعلم فنون تزويد موسوعة «ويكيبيديا» التي تمتاز بتعدد لغاتها بمحتوى جذاب ومؤثر، إلى جانب تدريبهم على كيفية إجراء التعديلات الأساسية والتحقق والتزام الحياد في طرح المواضيع، وكذلك فهم قوالب الاقتباس والتمييز بين أنواع المصادر، وصقل مهارات البحث واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز عملية تحرير النصوص قبل نشرها في الموسوعة الرقمية.

حكايات صغيرة

كما سيقدم نادي الكتاب لرواد مكتبة الطوار العامة، الصغار، فرصة مناقشة الكتب باستخدام فن السرد، عبر ورشة «حكايات صغيرة» التي تقدّمها لمياء توفيق.

بينما سيتمكن المشاركون في ورشة «لقاء مع كتاب» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبوالعطاء.

وستستضيف مكتبة الصفا، ورش عمل عدة، من بينها «من المزرعة إلى القهوة.. الممارسات المستدامة في صناعة القهوة» تحت إشراف محمد المدفعي. ويستعرض الشيخ عبدالعزيز النعيمي الملقب الشيخ الأخضر، 10 تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية خلال مشاركته في جلسة «الاستدامة في القيادة» بمكتبة حتا العامة، بينما تشرف على نادي الكروشيه ايكاترينا بوجودينا في مكتبة الصفا.

وسيشرف كريم والي على نادي التصوير الفوتوغرافي في مكتبة الطوار.

عبدالرحمن يونس:

• «دبي للثقافة» تشجع على صون البيئة والمحافظة عليها وهو ما يحقق التزامات الهيئة الهادفة إلى إلهام الأجيال المقبلة.

صندوق القراءة

اختتمت «دبي للثقافة» في مردف سيتي سنتر، فعاليات الموسم الثامن من مبادرة «صندوق القراءة» التي تندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة تنظيم 58 جلسة قرائية وورش عمل ثقافية وفنية وترفيهية، قدّمتها نخبة من الكتاب الإماراتيين والمقيمين، ونجحت في استقطاب أكثر من 1100 زائر.