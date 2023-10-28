الامارات | نصائح لقيادة آمنة خلال الشتاء.. الحذر أولها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد القيادة خلال فصلي الخريف والشتاء محفوفة بالمخاطر؛ إذ قد يصعب السيطرة على السيارة أثناء القيادة على طرق زلقة أو موحلة، ما يرفع خطر وقوع حادث.

ولتجنب خطر الحوادث، أوصت هيئة الفحص الفني GTÜ الألمانية باتباع أسلوب قيادة هادئ وحذر مع كشف الطريق وإبطاء السرعة وتجنب حركات التوجيه المحمومة.

وأضافت الهيئة أنه عند القيادة على الطرق الزلقة قد تتضاعف مسافة الفرملة، مشيرة إلى أنه ينبغي في السيارات المزودة بناقل حركة يدوي النقل إلى تعشيقة أعلى لمنع العجلات من الدوران المنفلت، في حين ينبغي في السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تجنب أي برامج رياضية.

ولرفع مستوى السلامة، يمكن اللجوء إلى التجهيز اللاحق للسيارة بأنظمة السلامة، إذا لم تكن السيارة مزودة بها.