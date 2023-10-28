ميزة مهمة للبنات على واتساب.. «4 طرق بسيطة عشان ترجعي الرسائل المحذوفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا مهما من حياتنا اليومية، وسجل لجميع الأمور المهمة للعمل وللحياة الشخصية، وتعد استعادة بعض الرسائل المحذوفة خاصة تلك التي جرى التخلص منها عن طريق الخطأ، من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الفتيات بسبب الحذف عن طريق الخطأ لبعض الرسائل، وتقدم إليكِ «هن» 4 طرق لاستعادة الرسائل المحذوفة من تطبيق واتساب وفقًا لموقع «The Verge» الأمريكي.

النسخ الاحتياطي

ضبط التطبيق على النسخ الاحتياطي يمكنه إعادة الرسائل المحذوفة إليك بسهولة وسرعة، من خلال اختيار خاصية النسخ الاحتياطي للملفات لاستعادة كافة الرسائل المحذوفة التي قام التطبيق بالاحتفاظ بها، ولكن الرسائل الحديثة التي لم يتم عمل نسخة احتياطية لها لن يتم استعادتها ولن تتمكني من استعادة الرسائل التي مر عليها 7 أيام، لذا يجب حذف الواتساب من الهاتف الخاص بك ثم قومي بتنزيله مرة أخرى ووضع رقم الهاتف لاستعادة البيانات.

البريد الإلكتروني

إرسال المحادثات بشكل مباشر إلى إحدى القوائم على عنوان البريد الإلكتروني، إذ يتمكن تطبيق «واتساب» من الاحتفاظ بعدد كبير من الرسائل تتجاوز 40 ألف رسالة، ويمكن استعادتهم بأي وقت.

برنامج PhoneRescue

يمكنك استعادة رسائل واتساب المحذوفة باللجوء إلى برنامج بيانات احترافي ومعتمد مثل برنامج PhoneRescue هو من أفضل برامج استعادة البيانات لنظام الأندرويد ويعتمد عليه آلاف من المستخدمين للحصول على رسائلهم بضغطة زر وخلال بضع دقائق سوف تستعيد جميع البيانات المفقودة كما يسمح لك البرنامج بإلقاء نظرة على الرسائل قبل الحذف واستعادة رسائل الواتساب مباشرة وأيضا ملفات الأندوريد كالصور والفيديوهات والملفات الصوتية.

التخزين السحابي

الاعتماد على رقم الهاتف والإيميل لاسترجاع محادثات واتساب القديمة لهاتف جديد بواسطة التخزين السحابي، عبر استعادة رسائل واتساب القديمة من جوجل درايف للهاتف، مع استخدام نفس حساب جوجل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية.