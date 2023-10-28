التخطيط لحمل صحي.. 7 نصائح للأزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

إن قرار إنجاب طفل هو خطوة مهمة تتطلب التخطيط والاستعداد. يمكن أن تساعد الرعاية قبل الولادة الأزواج على ضمان حمل صحي وولادة آمنة، مما يشكل أساسًا قويًا لحياة الطفل.

نستعرض سلسلة من الخطوات الحيوية، التي يمكن للأهل اتخاذها لتحسين صحتهم والاستعداد لحمل ناجح. وتقدم آلكا أوتامشانداني، المديرة العامة لشركة الإمارات للتمريض المنزل، النصائح الأساسية التالية لبدء رحلتكم في الرعاية قبل الولادة.

الفحص قبل الحمل: قبل محاولة الحمل، من المستحسن زيارة مقدم الرعاية الصحية لإجراء فحص قبل الحمل. هذه الزيارة ستساعد في التعرف على أي حالات صحية أساسية يمكن أن تؤثر على الحمل. كما أنها ستقدم إرشادات شخصية حول كيفية تحسين صحتك العامة استعدادا للحمل.

الحفاظ على نمط حياة صحي: إن اتباع النظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الضغط النفسي تلعب دورا حاسما في تجهيز جسمك للحمل. قومي بإدراج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخفيفة والدهون الصحية في نظامك الغذائي. كما أن المشاركة في النشاط البدني بانتظام والبحث عن وسائل صحية للتعامل مع الضغوط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز رفاهيتك العامة خلال فترة ما قبل الحمل وأثناء الحمل نفسه.

بدء تناول حمض الفوليك: إن حمض الفوليك هو عنصر غذائي حيوي يمكن أن يمنع بعض العيوب الولادية في الدماغ والعمود الفقري. من المستحسن بدء تناول مكملات حمض الفوليك قبل الحمل ومتابعتها طوال الثلث الأول من فترة الحمل. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يرشدك بشأن الجرعة المناسبة.

فهم دورتك الشهرية: إن مراقبة الدورة الشهرية يمكن أن تكون مفيدة للمرأة عند محاولة الحمل. وتتبع هذا الأمر سيساعد في تحديد الأيام الأكثر خصوبة، وبالتالي زيادة فرص الحمل.

تجنب المواد الضارة: خلال الرعاية قبل الولادة، من الأمور الحاسمة تجنب المواد، التي قد تؤثر سلبا على تطور طفلك. تشمل هذه المواد الكحول والتبغ، وبعض الأدوية المصنفة غير آمنة أثناء الحمل. استشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أي أدوية تتناولينها

الدعم العاطفي: التحضير للأبوة والأمومة يمكن أن يكون مرهقا عاطفيا. ابحثي عن الدعم العاطفي من شريك حياتك وعائلتك وأصدقائك. الانضمام إلى مجموعات دعم أو حضور دروس ما قبل الولادة يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويخفف من أي قلق.

التخطيط المسبق للرعاية ما بعد الولادة: بينما نركز على الرعاية قبل الولادة، يعد التخطيط للرعاية ما بعد الولادة مهما بنفس القدر. ناقشي إمكانية الحصول على خدمات الرعاية ما بعد الولادة مع مزود رعاية صحية منزلية موثوق به. إن الدعم العالي الجودة بعد الولادة يمكن أن يجعل الانتقال إلى مرحلة الأمومة كما الأبوة أكثر سلاسة ومتعة.

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